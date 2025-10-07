Áramtalanítják a járművet
1 órája
Baleset a 75-ös főút zalai szakaszán, autó az árokban, forgalomkorlátozásra kell számítani
Illusztráció
Forrás: ZH archívum
Árokba sodródott egy személyautó Alsópáhokon, a Dózsa György utcában, azaz a 75-ös főúton. A járműben egy ember utazott, aki ki tudott szállni. A műszaki mentést végző keszthelyi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járművet. A baleset helyszínén forgalomkorlátozásra kell számítani – közölte a katasztrófavédelem.
