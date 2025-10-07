október 7., kedd

Áramtalanítják a járművet

2 órája

Baleset a 75-ös főút zalai szakaszán, autó az árokban, forgalomkorlátozásra kell számítani

Zaol.hu
Illusztráció

Forrás: ZH archívum

Árokba sodródott egy személyautó Alsópáhokon, a Dózsa György utcában, azaz a 75-ös főúton. A járműben egy ember utazott, aki ki tudott szállni. A műszaki mentést végző keszthelyi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járművet. A baleset helyszínén forgalomkorlátozásra kell számítani – közölte a katasztrófavédelem.

Hétfőn két baleset is történt Zalában, a 86-os főúton, Resznek térségében kamion és személyautó ütközött, Letenye és Zajk között pedig két autó karambolozott.

 

