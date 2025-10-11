Megrázó fotók a súlyos balesetről: így gyűrte össze a busz az autót a 7-es főúton

A két autóban összesen hárman utaztak, a balesetben közülük ketten megsérültek, őket a mentők kórházba szállították. A busz vezetője és tizenöt utasa szerencsésen megúszta a balesetet. További megrázó felvételek a sonline.hu cikkében.

Sajnos, baleseteknek Zala sincs híján. Ezen a héten a 75-ös főút alsópáhoki szakaszán árokba sodródott egy autó, szerencsére a sofőr el tudta hagyni a járművet. Hétfőn két baleset is történt: a 86-os főúton, Resznek térségében kamion és személyautó ütközött, Letenye és Zajk között pedig két autó karambolozott.