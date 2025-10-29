Nem volt bekötve a sofőr, halálos balesetet szenvedett a szomszéd vármegyében - videón a tragédia

Halálos baleset történt Somogyváron hétfőre virradó hajnalban, a Kosuth Lajos utcában - számolt be a sonline.hu. A sofőr az árokba hajtott, ahonnan a jármű az úttestre csapódott, és fejtetőn állt meg. Az autóban ülő sofőr a helyszínen életét vesztette. A tragédiát egy térfigyelő kamera is rögzítette, melynek felvételét a somogyi rendőrség osztotta meg. A videó és további részletek a sonline.hu-n!

Forrás: police.hu

