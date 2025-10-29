Tolatás közben
58 perce
Teljes útzár mellett mentettek egy árokba hajtott buszt az éjjel a szomszéd vármegyében
Böhönyei tűzoltók siettek a busz segítségére Fotó: Illusztráció
Tolatás közben az árokba hajtott egy autóbusz Böhönyén, a Szabadság utcában, azaz a 68-as főúton, a Széchenyi utca közelében. A műszaki mentési munkálatok elvégzéséhez a böhönyei önkormányzati tűzoltók érkeztek ki. A társhatóság is a helyszínen dolgozik. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a katasztrófavédelem.
Olvasta már?
Ezt ne hagyja ki!Műszaki mentés
15 órája
Lezárták a 86-ost Reszneknél, kamionbaleset történt (képgaléria) - frissítve!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre