október 29., szerda

Nárcisz névnap

+13
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tolatás közben

58 perce

Teljes útzár mellett mentettek egy árokba hajtott buszt az éjjel a szomszéd vármegyében

Címkék#árok#autóbusz#útzár

Zaol.hu
Teljes útzár mellett mentettek egy árokba hajtott buszt az éjjel a szomszéd vármegyében

Böhönyei tűzoltók siettek a busz segítségére Fotó: Illusztráció

Tolatás közben az árokba hajtott egy autóbusz Böhönyén, a Szabadság utcában, azaz a 68-as főúton, a Széchenyi utca közelében. A műszaki mentési munkálatok elvégzéséhez a böhönyei önkormányzati tűzoltók érkeztek ki. A társhatóság is a helyszínen dolgozik. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a katasztrófavédelem.

Olvasta már?

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu