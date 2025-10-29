Teljes útzár mellett mentettek egy árokba hajtott buszt az éjjel a szomszéd vármegyében

Tolatás közben az árokba hajtott egy autóbusz Böhönyén, a Szabadság utcában, azaz a 68-as főúton, a Széchenyi utca közelében. A műszaki mentési munkálatok elvégzéséhez a böhönyei önkormányzati tűzoltók érkeztek ki. A társhatóság is a helyszínen dolgozik. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a katasztrófavédelem.

