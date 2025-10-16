Áramtalanítják a járművet
1 órája
Baleset történt a 76-oson, árokban egy autó, keszthelyi tűzoltók a helyszínen
A tűzoltók mellett a társhatóságok is megérkeztek a helyszínre. Képünk illusztráció
Forrás: ZH
Árokba hajtott egy személygépkocsi a 76-os főút 7-es kilométerszelvényénél, Balatonszentgyörgy térségében, a balatonberényi elágazás közelében. A keszthelyi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járművet. A helyszínre a társhatóságok is kiérkeztek, írja a katasztrófavédelem.
Legutóbb szerdán adtunk hírt zalai közlekedési balesetről, akkor Zalaszentgróton, egy előzés következtében ütközött össze három jármű, a vétkes sofőr súlyosan megsérült, a történtekről itt írtunk.
