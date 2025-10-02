október 2., csütörtök

1 órája

Angel shot: a koktél, amit sosem iszol meg – de egyszer még életet menthet

Nincs benne sem vodka, sem rum, mégis erősebb bármelyik italnál: a kód, amellyel titokban jelezhetjük, ha bajban vagyunk. Az Angel shot nem egy égkék színű ital, benne fehéren derengő angyalszárnyakkal, hanem a hús-vér valóság vészcsengője.

Keszán-Dopita Tünde

Képzeld csak el: mámorosan ülsz introvertáltként a bárpultnál, ahol az első munkanapodat ünnepled egy italt szürcsölgetve. Melléd telepszik egy megtermett és igen határozott férfi, aki ölelgetve adja tudtodra, hogy „tetszel”, és intenzíven rád nyomul. Kulturált megoldás nem létezik, a közeledben senki, csak a pultos. Mit teszel? Igen, rendelhetsz egy Angel shot koktélt.

Angel shot
Az Angel shot nem egy égkék színű ital, benne fehéren derengő angyalszárnyakkal, hanem a hús-vér valóság vészcsengője.
Fotó: EmirMemedovski / Forrás:  Getty Images

Zalában valószínűleg Angyal-felesnek hívnánk, eredetileg Angel shot ez a „védő-ital”

Még alig több mint egy hete került fel a Billog hamburgerező étlapjára az Angel Shot nevű „koktél”, amely világszerte egy titkos jelzés arra, hogy a vendég segítségre szorul, de már szombaton először éles helyzetté válhatott a rendszer: a törzsvendégük rendelte meg az italt, miután a közeli buszmegállóban észrevette a 17 éves lányt, akit egy férfi bántalmazott. A vendéglátóegység dolgozói azonnal intézkedtek, mentőt hívtak, és a lányt kórházba szállították. Azóta a férfi letartóztatását is elrendelték.

Az Angel Shot valójában nem létező ital, hanem egy kód, amely a pultosok számára jelzi, hogy valaki bajban van, és azonnali segítségre van szüksége. A budapesti hamburgerező Facebook-oldalán arról számolt be, hogy a törzsvendég gyors reagálásának köszönhetően sikerült megvédeni a fiatal lányt, aki kétségbeesetten kereste a biztonságot.

Mi az az Angel shot koktél?

Az ötlet az Egyesült Államokból indult, valamikor a 2010-es évek közepén: több bár és étterem kezdte el használni, főként a „bartender secret code” mozgalomhoz kapcsolódva. A lényege, ha egy vendég (legtöbbször nő) kellemetlen, fenyegető helyzetbe kerül egy randin vagy más társaságban, akkor a bárpultnál „Angel Shotot” kérhet. Ez a kód jelzi a személyzetnek, hogy segítségre van szüksége.

2022 augusztusában: az #angelshot hashtag hirtelen több mint 142 millió megtekintést kapott a TikTokon, a mára vírusként terjedő klipekben pedig bárosok és rendszeres bárlátogatók oktatják a felhasználókat arról, hogyan óvhatják meg magukat a fenyegető emberektől.

@florinawolfwriter Pov: Angelshot, egy lány bajba kerül a pubomban, eroszakoskodik vele egy férfi! #pov #angelshot #lanybajban #eroszakosferfi #fonok #elintezzuk #segitsegkeres #segitsegnyujtas #tartsunkossze #bazdkiforyuba💛✨ #menjenforyou #lehyenforyou❤️ #foryou #nekedbelegyen❤️ #fy @Szandra Balog ♬ оригинальный звук - volcogot

Parázs Bisztró Zalaegerszeg: nálunk biztonságban vannak a vendégek

Major Bence, a zalaegerszegi Parázs Bisztró egyik tulajdonosa szerint: A veszélyhelyzetben lévő nők kézjeléről természetesen tudunk, ismerjük és figyeljük is, de az Angel shot koktélról még nem hallottunk. Országosan eltérő lehet a helyzet, de nálunk Zalaegerszegen nem jellemző, hogy ilyen helyzetbe kerülnének a hölgyek, biztonsági szempontból valószínűleg az első helyeken vagyunk. Hozzátette, hogy a történtek nyomán erősen elgondolkodnak rajta, hogy náluk is bevezessék a titkos segélykérést, hiszen számukra a legfontosabb a vendégeik tökéletes kiszolgálása. A hely méltán nyerte el a zalaegerszegiek szeretetét, és 2024 legjobb étterem kategóriájának első helyét.

Az Angel-feles tehát nem ital, nem egy trendi koktél, hanem eszköz, amelynek célja egyszerű és fontos: senki ne maradjon egyedül, ha bajban van.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek nyújt segítséget ingyenesen hívható segélyvonalán, a +36-80-505-101-es számon (elérhető: hétfőn, csütörtökön és pénteken 18–22 óra között, kedden 10–22 óráig, szerdán 12–16 óra között). Külföldről a +36-1-267-4900-as számon érhető el a szolgáltatás. További információk a szervezet munkájáról a nane.hu oldalon találhatók.

Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat a nap 24 órájában, bárhonnan Magyarországról ingyenesen hívható a 06-80-20-55-20-as telefonszámon.

Az Áldozatsegítő Vonal szintén a hét minden napján, a nap 24 órájában várja a hívásokat a 06-80-225-225-ös számon, az ország teljes területéről.

 

