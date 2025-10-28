október 28., kedd

Rendőrök segítettek

42 perce

Drámai eset a dunántúli városban –A kutyáját mentette a lány, végül ő került bajba

Címkék#kutya#Zirci Rendőrőrs#aknába lány#akna

Bajba jutott kamaszt mentettek a Zirci Rendőrőrs munkatársai. A lány aknába esett.

Korosa Titanilla

Aknába esett lányt mentettek a Zirci Rendőrőrs munkatársai - tájékoztatott a police.hu.

aknába esett
Aknába esett lányt mentettek a rendőrök
Forrás: police.hu

Aknába esett a lány, mikor kutyáját mentette

Pecséri István r. törzszászlós és Hajmási Teréz r. őrmester október 27-én este egy építkezési területre vonultak, mivel egy nő bejelentést tett, hogy 15 éves unokája beleesett egy 2,5 méter mélységű, félig vízzel telt aknába, és önerőből nem tud kimászni, mivel az akna oldala sáros és csúszós. A lánynak mellmagasságig ért a víz, és nagyon fázott, a rendőrök időben segítettek.

A rendőrségi tájékoztatóban leírják, hogy Pecséri István r. törzszászlós a gödör széléről lenyúlva elérte a lány egyik kezét, majd a csuklójánál fogva sikerült kihúzni. A bajba jutott kamasz nem sérült meg, de megfigyelésre a mentőszolgálat munkatársai beszállították a kórházba.

A lány hozzátartozója elmondta, hogy a fiatal a kutyáit sétáltatta, amikor az egyik befutott az építési területre, és belecsúszott a gödörbe. A kutyát sikerült kimentenie, viszont ekkor meg ő esett bele az aknába.

 

