Horrorgyilkosság Zalában: agyonverte ismerősét - az ítélet is durva lett!

Az ítélőtábla adott tájékoztatást a hajléktalangyilkosság másodfokú ítéletéről. Eszerint a vádlottak és a sértett is egy hajléktalan társaság tagjai voltak. 2023 novemberében a két vádlott együtt italozott és tudatmódosító szert is fogyasztott. Szálláshelyükön az I.r. vádlott felszólította a sértettet, hogy vágjon a tüzeléshez fát és megfenyegette, hogy ha ennek nem tesz eleget, akkor addig üti, amíg nem látja vérét, majd társával távozott. Amikor visszatértek és látták, hogy a sértett nem tett eleget a felszólításnak az I.r. vádlott előbb szidalmazni, majd ahogy egyre indulatosabb állapotba került ütlegelni is kezdte a férfit. Odahívta a II.r. vádlottat is, aki egy alkalommal arcon ütötte a férfit, de utána a társaik felszólítására nem folytatta a bántalmazást. Az I.r. vádlottat azonban nem tudták megnyugtatni, ő testszerte ököllel, majd egy fadarabbal ütötte, rugdosta és végül a mellkasán meg is taposta a férfit.

Néhány perc elteltével az I.r. vádlott felhagyott a bántalmazással, majd a II.r. vádlottal a városba mentek, hogy folytassák az italozást. Amikor pár óra elteltével visszatértek, észlelték, hogy a sértett időközben meghalt. Ekkor ismét távoztak, majd másnap délelőtt a sértett holttestét kivitték a helyiségből, egy villanyoszlop közelében helyezték el és egy használaton kívüli matracot terítettek rá. A következő napon a két vádlott a holttestet elásta és az ásás nyomait szintén egy matraccal takarta el. A holttestet 2024. márciusában találták meg.

A sértett halálának oka a bántalmazás következtében elszenvedett bordatörés, valamint tüdőzúzódás miatt kialakult légzési és keringési elégtelenség volt.

Az ügyészség különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vádat. A lefolytatott bizonyítási eljárás alapján a Zalaegerszegi Törvényszék nem találta bizonyíthatónak, hogy az I.r. vádlott szándéka a sértett megölésére irányult volna, így bűnösségét halált okozó testi sértés bűntettében, valamint az ehhez az ügyhöz egyesített másik büntetőeljárás folytán jármű önkényes elvételének bűntettében, lopás vétségében és lopás vétségének kísérletében állapította meg, ezért őt halmazati büntetésül 9 év börtönre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. A bíróság a II.r. vádlottat testi sértés vétsége és bűnpártolás vétsége miatt 1 év 6 hónap börtönbüntetésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte.