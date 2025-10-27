október 27., hétfő

Szabina névnap

11°
+15
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Adathalász sms

1 órája

TAJ-kártya megerősítése? Vigyázz, csalás!

Címkék#taj#adathalász sms#Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő#NEAK

Adathalász SMS-ben élnek vissza a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) nevével, közölte az alapkezelő az MTI-vel. A TAJ kártya megerősítése adathalász sms, vigyázzunk!

Keszán-Dopita Tünde

A közlemény alapján az elmúlt időszakban több bejelentés érkezett, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő nevében "NEAK TAJ kártya megerősítése" tárgyában SMS-eket kézbesítettek. Az adathalász SMS veszélyes adatok kiszolgáltatásával fenyeget, ha bedőlünk a hamis információnak.

adathalász sms
Adathalász SMS formájában élnek vissza a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) nevével. 
Fotó: mihailomilovanovic / Forrás:  Getty Images

Adathalász SMS: csalók élnek vissza a NEAK nevével

Az SMS-ben tört magyarsággal lejárt TAJ-kártyáról értesítik a fogadó felet. Az alapkezelő azt kérte, hogy az üzenetet senki ne nyissa meg, az félrevezető spam-üzenet, nem a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől származik.

Hangsúlyozták, hogy a NEAK semmilyen formában nem küld SMS-t ügyfeleinek, főleg nem lejárt TAJ-kártyáról, tekintve, hogy tb-azonosítójelet tartalmazó hatósági igazolvány olyan okmány, ami nem jár le.

A leggyengébb láncszem mindig az ember” — mondta egy korábbi cikkünkben Pöltl Ákos, az MCC Ifjúságkutató Intézet családbiztonsági szakértője. Soha ne válaszoljunk olyan SMS-re vagy e-mailre, amely PIN-kódot, online banki jelszót vagy egyéb biztonsági azonosítót kér.

A szükséges intézkedéseket megtették - áll a NEAK közleményében.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu