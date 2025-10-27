TAJ-kártya megerősítése? Vigyázz, csalás!

A közlemény alapján az elmúlt időszakban több bejelentés érkezett, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő nevében "NEAK TAJ kártya megerősítése" tárgyában SMS-eket kézbesítettek. Az adathalász SMS veszélyes adatok kiszolgáltatásával fenyeget, ha bedőlünk a hamis információnak.

Adathalász SMS formájában élnek vissza a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) nevével.

Fotó: mihailomilovanovic / Forrás: Getty Images

Adathalász SMS: csalók élnek vissza a NEAK nevével

Az SMS-ben tört magyarsággal lejárt TAJ-kártyáról értesítik a fogadó felet. Az alapkezelő azt kérte, hogy az üzenetet senki ne nyissa meg, az félrevezető spam-üzenet, nem a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől származik.

Hangsúlyozták, hogy a NEAK semmilyen formában nem küld SMS-t ügyfeleinek, főleg nem lejárt TAJ-kártyáról, tekintve, hogy tb-azonosítójelet tartalmazó hatósági igazolvány olyan okmány, ami nem jár le.

„A leggyengébb láncszem mindig az ember” — mondta egy korábbi cikkünkben Pöltl Ákos, az MCC Ifjúságkutató Intézet családbiztonsági szakértője. Soha ne válaszoljunk olyan SMS-re vagy e-mailre, amely PIN-kódot, online banki jelszót vagy egyéb biztonsági azonosítót kér.

A szükséges intézkedéseket megtették - áll a NEAK közleményében.