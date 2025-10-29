október 29., szerda

Nárcisz névnap

17°
+13
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szörnyű baleset

1 órája

A szomszéd megyéhez kötődik a sportvezető, aki a kenyai repülőtragédia egyik áldozata

Címkék#baleset#Ifjabb Süllős Gyula#áldozat#tragédia

A Somogy vármegyei testvérportálunk értesülései szerint egy somogyi sportvezető és családja a kenyai repülőgép tragédia áldozata.

Zaol.hu
A szomszéd megyéhez kötődik a sportvezető, aki a kenyai repülőtragédia egyik áldozata

Forrás: sonline.hu

Ifjabb Süllős Gyula egyike a kenyai repülőgép baleset áldozatainak - közölte a hírt a sonline.hu. Édesapja a 2004-től éveken át a kaposvári közétkeztetés megkerülhetetlen alakja volt, és mindketten sokat tettek a magyar és a somogyi ökölvívásért. A hírt megerősítette a Vasas SC is honlapján, ahol azt írták: tragikus hirtelenséggel elhunyt Süllős Gyula, klubunk elnökségi tagja, ökölvívó szakosztályunk elnöke és évtizedes névadó családi támogatója. További részletek a sonline.hu-n!

Ifjabb Süllős Gyula vitte tovább édesapja, a kaposvári kötődésű vállalkozó örökségét. 
Forrás: Vasas SC

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu