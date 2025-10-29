A szomszéd megyéhez kötődik a sportvezető, aki a kenyai repülőtragédia egyik áldozata

Ifjabb Süllős Gyula egyike a kenyai repülőgép baleset áldozatainak - közölte a hírt a sonline.hu. Édesapja a 2004-től éveken át a kaposvári közétkeztetés megkerülhetetlen alakja volt, és mindketten sokat tettek a magyar és a somogyi ökölvívásért. A hírt megerősítette a Vasas SC is honlapján, ahol azt írták: tragikus hirtelenséggel elhunyt Süllős Gyula, klubunk elnökségi tagja, ökölvívó szakosztályunk elnöke és évtizedes névadó családi támogatója. További részletek a sonline.hu-n!

Ifjabb Süllős Gyula vitte tovább édesapja, a kaposvári kötődésű vállalkozó örökségét.

Forrás: Vasas SC