Tűzoltói beavatkozás
2 órája
A kerékpárútra dőlt egy fa a zalai városban
Kerékpárútra dőlt egy fa Nagykanizsán
Fotó: Nagykanizsa HTP
Szerdán az esti órákban kerékpárútra dőlt egy fa Nagykanizsán, a Hevesi Sándor utcában. A város hivatásos tűzoltói motoros láncfűrésszel távolították el a fát - tájékoztatott a katasztrófavédelem.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre