Szén-monoxid

1 órája

A gyilkos lesben áll: majdnem tragédia történt egy zalai településen

Majdnem tragédia történt pénteken éjjel Kerkaszentkirályon. Lehűlt az időjárás október elején, sokan talán először fűtenek be. A csendes gyilkos, vagyis a szén-monoxid ilyenkor is lesben áll.

Benedek Bálint
A gyilkos lesben áll: majdnem tragédia történt egy zalai településen

Majdnem ölt a szén-monoxid Zalában, mentőre is szükség volt

Fotó: Szakony Attila/Illusztráció

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság portálján egy olyan esetet osztott meg, ami az óvatosságra hívja fel a figyelmet. Mint írták: pénteken 23 óra után nem sokkal szén-monoxid keletkezett egy családi ház fürdőszobájában Kerkaszentkirályon, a Béke utcában. A helyiségben, ahol egy nyílt égésterű gázkészülék üzemelt, egy ember rosszul lett. Az esethez riasztott letenyei hivatásos tűzoltók méréseket hajtottak végre, amelyek magas mennyiségben igazolták a mérgező gáz jelenlétét. A raj kiszellőztette az ingatlant. A mentők a ház egyik lakóját mérgezés gyanújával kórházba szállították. A helyszínre a gázszolgáltató szakembere is kiérkezett.

 

