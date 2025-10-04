A gyilkos lesben áll: majdnem tragédia történt egy zalai településen

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság portálján egy olyan esetet osztott meg, ami az óvatosságra hívja fel a figyelmet. Mint írták: pénteken 23 óra után nem sokkal szén-monoxid keletkezett egy családi ház fürdőszobájában Kerkaszentkirályon, a Béke utcában. A helyiségben, ahol egy nyílt égésterű gázkészülék üzemelt, egy ember rosszul lett. Az esethez riasztott letenyei hivatásos tűzoltók méréseket hajtottak végre, amelyek magas mennyiségben igazolták a mérgező gáz jelenlétét. A raj kiszellőztette az ingatlant. A mentők a ház egyik lakóját mérgezés gyanújával kórházba szállították. A helyszínre a gázszolgáltató szakembere is kiérkezett.