Volt mit oltani

1 órája

Palackok, pálinkafőzés, pontos lövések és egy hős tűzoltó – különleges tüzes sztorik Zalából, amikre felkapod a fejed

A katasztrófavédelem tapasztalatai szerint leggyakrabban elektromos hiba, nyílt láng, a fűtési rendszer hibája, vagy sütés-főzés miatt csaptak fel a lángok. Áttekintve a zalai tűzesetek sorát idén is szinte mindegyikre találunk példát. Az idei zalai tűzeseteket felelevenítő írásunkban most a kevésbé hétköznapi sztorikkal jövünk.

Korosa Titanilla
Palackok, pálinkafőzés, pontos lövések és egy hős tűzoltó – különleges tüzes sztorik Zalából, amikre felkapod a fejed

Az idei zalai tűzesetek közt étteremhez is vonultak a tűzoltók

Fotó: Korosa Titanilla/Archív

Korábban a zalai tűzesetek kapcsán készített írásunkban azokat az esetek vettük számba, melyekben családok veszítették el otthonaikat. Most olyan zalai tűzeseteket hoztunk, amikre mindenki felkapja a fejét. 

zalai tűzesetek - mesterlövészt hívtak
Zalai tűzesetek - pálinkafőzés közben gyulladt ki a garázs, de mesterlövészt is hívni kellett

Zalai tűzesetek – még mesterlövészt is be kellett vetni

Elképesztő eset történt augusztusban. Kigyulladt egy garázs Bázakerettyén, ahol pálinkát főztek.

Az esetről közösségi oldalán számolt be a Bázakerettyei Tűzoltó és Speciális Mentő Egyesület. 

Azt írták: "A jelzés alapján egy 50 nm-es garázs ég, amelyben kettő darab gázpalack van! Kiérkezésünkkor az épület teljes terjedelmében égett, a lángok már az ablakokon csaptak ki. A tulajdonos meghatározta a palackok helyét, és egy garázsajtó lebontása után megkezdtük azok hűtését és a tűz oltását. Az oltás folyamata közben előkerült még 4 darab további palack. Amik közül volt több darab oxigén-, acetilén- és PB-gázpalack is. Hála az égnek még időben sikerült a palackokat visszahűteni, és így személyi sérülés nem történt. Végül a tűzzel erősen érintett palackokat a mesterlövész néhány lövéssel ártalmatlanította."

Mindig jó, ha van egy szabadnapos tűzoltó a szaunában

Júliusban Kehidakustányban kigyulladt egy szauna egy apartmanházban. A kiérkező keszthelyi tűzoltóknak már kevés dolga akadt a lángok elfojtásával, miután egy helyszínen tartózkodó szabadnapos tűzoltó megkezdte az oltást. Melczer Csaba tűzoltó törzsőrmester, a Szigetszentmiklósi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzoltója, miután észlelte, hogy a helyszíne szaunatűz van, azonnal beavatkozott. Melczer Csaba tűzoltó törzsőrmesternek is köszönhetően személyi sérülés nem történt.

Malom, csarnok, étterem – További tűzesetek Zalában

Csarnoktűz volt Nagykanizsán
Fotó: archív/Szakony Attila

Április 16-án azt se tudták a tűzoltók hova kapjanak. Tűz ütött ki a tüskeszentpéteri malomban szinte azonos időben egy nagykanizsai csarnoktűzzel, sőt, aznap egy autó is kigyulladt Nagykanizsán. A tüskeszentpéteri malomban egy takarmánykészítő gép hűtőberendezése égett ki. A katasztrófavédelem az esetet elsőre 4-es erősségűnek jelentette, ez azt jelenti, hogy hat város tűzoltóit vezényelték volna oda, ám szerencsére nem történt ekkora baj. A keverőüzemben keletkezett tüzet a zalaszentgróti önkormányzati tűzoltók a keszthelyi hivatásos tűzoltókkal közösen megfékezték, eloltották. 

Ezzel egy időben Nagykanizsán egy cég telephelyén 2000 négyzetméteres szendvicspanelekből álló épület kapott lángra. Az oltásban a nagykanizsai, a zalakarosi, a letenyei és a pacsai hivatásos tűzoltók oltottak, valamint két vízszállító érkezett Zalaegerszegről és Keszthelyről. A lángokat végül hét vízsugárral fékezték meg.

Ugyancsak hét vízsugárral fékezték meg a lángokat Lentiben, ahol áprilisban egy négyszáz négyzetméteres vendéglátó épület tetőszerkezete és padlástere gyulladt ki. 

 

