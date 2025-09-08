Elképesztően durva balesetek Zalában, súlyos karambolokkal indult az ősz

A múlt héten háromrészes sorozatban idéztük fel az idei nyár legsúlyosabb zalai közlekedési baleseteit, azzal a szándékkal, hogy óvatosságra intsük a járművezetőket és a gyalogosokat, bicikliseket, rollereseket. A minap lezárult szezon legsúlyosabb esetei arra is rávilágítottak: bőven van hová fejlődnie a hazai közlekedési kultúrának. És bár csak most kezdődött el szeptember második hete, máris van létjogosultsága egy újabb összefoglalónak, az ősz ugyanis jó néhány karambolt hozott máris.

Már szeptember elsején durva balesetről adtunk hírt: a 74-es főúton, Zalaegerszeg zalabesenyői városrészénél frontálisan ütközött két autó, a mentők a Ford és a Toyota sofőrjét is kórházba szállították. A helyszínről fotókat és videókat is közöltünk.

Még csak a hónap eleje van, de zalai közlekedési balesetek már szeptemberben is történtek nagy számban. Képünk a 74-esen, Zalaegerszeg határában bekövetkezett frontális karambol helyszínén készült

Fotó: Pezzetta Umberto

Ugyan még augusztus végén történt, és a szomszéd vármegyében, de zalai érintettséggel az a tragikus baleset, amelyben két ember életét vesztette Zalahaláp és Tapolca között. A keszthelyi nagyszülőkkel unokájuk is az együtt utazott, amikor személyautójuk kisteherautóval ütközött frontálisan. A szörnyű balesetről a veol.hu fotókat is közölt, mi pedig röviddel a történtek után arról voltunk kénytelenek hírt adni, hogy a helyszínen elhunyt nagyapát a felesége sem élte túl, ő a kórházba szállítást követően hunyt el.

A megyehatáron túl, Zalahaláp és Tapolca között történt a frontális ütközés, amelyben keszthelyi házaspár vesztette életét

Forrás: katasztrófavédelem

A 74-es főút három nappal később, múlt csütörtökön is bekerült a baleset hírekbe, méghozzá egészen extrém történéssel: egymástól függetlenül, de szinten ugyanott, ugyanazon a napon két kamion is pórul járt Zalában. Az egyik árokba csapódott, és a megcsavarodott vontatmány teljes úttorlaszt okozott Magyarszentmiklós térségében - a horvát sofőr vélhetően elaludt a volánnál. A történtekről képgalériával, videóval tudósítottunk az alábbi cikkünkben: