1 órája
Elképesztően durva balesetek Zalában, súlyos karambolokkal indult az ősz
Éppen csak beköszöntött a szeptember, máris számos baleset történt vármegyénkben és a környező utakon - sajnos továbbra sem vigyázunk eléggé egymásra... Ezúttal az elmúlt hét zalai közlekedési baleseteiről hozunk összefoglalót.
A 86-os főút zalai szakaszán történt súlyos balesetben összeroncsolódott Opel
Fotó: Gyuricza Ferenc
A múlt héten háromrészes sorozatban idéztük fel az idei nyár legsúlyosabb zalai közlekedési baleseteit, azzal a szándékkal, hogy óvatosságra intsük a járművezetőket és a gyalogosokat, bicikliseket, rollereseket. A minap lezárult szezon legsúlyosabb esetei arra is rávilágítottak: bőven van hová fejlődnie a hazai közlekedési kultúrának. És bár csak most kezdődött el szeptember második hete, máris van létjogosultsága egy újabb összefoglalónak, az ősz ugyanis jó néhány karambolt hozott máris.
Már szeptember elsején durva balesetről adtunk hírt: a 74-es főúton, Zalaegerszeg zalabesenyői városrészénél frontálisan ütközött két autó, a mentők a Ford és a Toyota sofőrjét is kórházba szállították. A helyszínről fotókat és videókat is közöltünk.
Ugyan még augusztus végén történt, és a szomszéd vármegyében, de zalai érintettséggel az a tragikus baleset, amelyben két ember életét vesztette Zalahaláp és Tapolca között. A keszthelyi nagyszülőkkel unokájuk is az együtt utazott, amikor személyautójuk kisteherautóval ütközött frontálisan. A szörnyű balesetről a veol.hu fotókat is közölt, mi pedig röviddel a történtek után arról voltunk kénytelenek hírt adni, hogy a helyszínen elhunyt nagyapát a felesége sem élte túl, ő a kórházba szállítást követően hunyt el.
A 74-es főút három nappal később, múlt csütörtökön is bekerült a baleset hírekbe, méghozzá egészen extrém történéssel: egymástól függetlenül, de szinten ugyanott, ugyanazon a napon két kamion is pórul járt Zalában. Az egyik árokba csapódott, és a megcsavarodott vontatmány teljes úttorlaszt okozott Magyarszentmiklós térségében - a horvát sofőr vélhetően elaludt a volánnál. A történtekről képgalériával, videóval tudósítottunk az alábbi cikkünkben:
A másik eset szintén a 74-esen, szintén Magyarszentmiklósnál történt, alig 150 méterre az előző helyszínétől: itt egy személyautó szaladt bele hátulról egy kamionba, előbbi sofőrje vélhetően nem tartott megfelelő követési távolságot.
A szeptember eddigi legsúlyosabb zalai közlekedési balesete: karambol a 86-oson
Szintén kamion részvételével történt súlyos - mint később kiderült, halálos - baleset még szeptember elsején a 86-os főút zalai szakaszán, ahol egy magyar rendszámú Opelt vezető, németül beszélő férfi félfrontálisan összeütközött a szemből érkező, szlovén rendszámú kamionnal. A személyautó sofőrjét feszítővágó segítségével emelték ki a tűzoltók a járműből, majd a mentők hosszan küzdöttek az életéért, végül mentőhelikopter vitte kórházba.
Nem sokkal később ismét rossz hír érkezett: elhunyt a balesetben megsérült német anyanyelvű férfi. Az is kiderült: a kamionos nem fogadta el a magyar műszaki mentők segítségét, ezért késő estig érvényben volt a lezárás és elterelés a vármegye egyik legfontosabb főútján.
Aztán a múlt péntek két balesetet is hozott vármegyénkben: a 76-oson, Alsónemesapáti térségében kisteherautó és két személyautó ütközött, Zalaegerszegen pedig a Bazitai úton borult a tetejére egy autó. Legutóbb pedig szombaton érkezett hír súlyos zalai balesetről: mentőhelikopter szállította kórházba azt a 31 éves motorost, aki árokba zuhant járművével a 76-os főút zalacsányi szakaszán, miután egy Volvo személyautó vezetője vélhetően nem biztosított elsőbbséget számára és összeütköztek.
