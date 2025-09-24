Helyszíni fotók a zalai balesetről - törnek az autók a vizes úton (képgaléria)

Kora délután adtunk hírt a katasztrófavédelem tájékoztatása alapján a Várvölgy térségében történt karambolról. A 7342-es és 7343-as számú utak kereszteződésénél ütközött össze két autó, a helyszínelés és a műszaki mentés félpályás forgalomkorlátozás mellett zajlott. A két járműben összesen heten utaztak, a zalai balesetnél a műszaki mentést a keszthelyi hivatásos tűzoltók végezték.

Volkswagen és Volvo ütközött össze Várvölgy térségében, a zalai balesethez tűzoltók és mentők is érkeztek a helyszínre

Fotó: Pezzetta Umberto

Helyszíni információink szerint a balesetet az elsőbbségadási szabályok figyelmen kívül hagyása okozta. Úgy tudjuk, a képeken is látható Volkswagen Keszthely felé tartott, amikor a szemből érkező Volvo sofőrje megpróbált balra bekanyarodni előtte. A baleset helyszínéről a mentők három személyt vittek kórházba kivizsgálásra és megfigyelésre.

Zalai balesetek, tragédia az M1-esen

A nap során az M70-es gyorsforgalmi úton is történt egy baleset, itt egy BMW megcsúszott és kamionnal ütközött. Zalaegerszeg határában pedig egy személyautó árokba borult, miután megpördült a nedves aszfalton.

Az M1-es autópályán, Tata térségében viszont halálos baleset történt: teherautó és személyautó karambolozott, az autópályán óriási torlódás alakult ki: