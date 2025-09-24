szeptember 24., szerda

Karambol történt

33 perce

Helyszíni fotók a zalai balesetről - törnek az autók a vizes úton (képgaléria)

Címkék#baleset#Várvölgy#karambol

Leesett az eső, egymást érik a balesetek térségünkben is... Ma (eddig) három zalai balesetről értesültünk, de a Dunántúlon halálos karambol is történt a nap során.

Zaol.hu

Kora délután adtunk hírt a katasztrófavédelem tájékoztatása alapján a Várvölgy térségében történt karambolról. A 7342-es és 7343-as számú utak kereszteződésénél ütközött össze két autó, a helyszínelés és a műszaki mentés félpályás forgalomkorlátozás mellett zajlott. A két járműben összesen heten utaztak, a zalai balesetnél a műszaki mentést a keszthelyi hivatásos tűzoltók végezték. 

Több zalai baleset is történt ma, Várvölgynél két autó ütközött össze
Volkswagen és Volvo ütközött össze Várvölgy térségében, a zalai balesethez tűzoltók és mentők is érkeztek a helyszínre
Fotó: Pezzetta Umberto

Fotóriporter kollégánk helyszíni fotókat is készített, ezeket a cikkünk végén található galériában tekinthetik meg.

Helyszíni információink szerint a balesetet az elsőbbségadási szabályok figyelmen kívül hagyása okozta. Úgy tudjuk, a képeken is látható Volkswagen Keszthely felé tartott, amikor a szemből érkező Volvo sofőrje megpróbált balra bekanyarodni előtte. A baleset helyszínéről a mentők három személyt vittek kórházba kivizsgálásra és megfigyelésre.

Zalai balesetek, tragédia az M1-esen

A nap során az M70-es gyorsforgalmi úton is történt egy baleset, itt egy BMW megcsúszott és kamionnal ütközött. Zalaegerszeg határában pedig egy személyautó árokba borult, miután megpördült a nedves aszfalton.
Az M1-es autópályán, Tata térségében viszont halálos baleset történt: teherautó és személyautó karambolozott, az autópályán óriási torlódás alakult ki:

Képgaléria a várvölgyi balesetről:

Két autó ütközött Zalában, hét utassal

Fotók: Pezzetta Umberto

 

