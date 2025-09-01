szeptember 1., hétfő

Vigyázzunk egymásra!

1 órája

Halál a zalai úton - erre a balesetre sokáig emlékezni fogunk (fotókkal)

Címkék#halálos baleset#rendőrség#baleset#katasztrófavédelem

A mögöttünk hagyott nyár - a sok szép emlék, örömteli pillanat mellett - sajnos számos haváriát is tartogatott Zalában, a közúti balesetek némelyike bizonyára sokáig él majd szomorú mementóként az emlékezetünkben. Vigyázzunk egymásra és magunkra - ez a fő üzenete több részes összeállításunknak, amelyben a szezon legsúlyosabb zalai baleseteit gyűjtöttük össze.

Zaol.hu

Ezúttal nem időrendben haladunk, hanem a zaol.hu olvasói körében a legnagyobb érdeklődést kiváltó cikkekkel kezdjük a listát - és csak a zalai balesetekre koncentrálunk. 

Zalai balesetek - az augusztus eleji cserszegtomaji karambolról olvastak a legtöbben
Augusztus elején karambolozott frontálisan egy BMW és egy Audi Cserszegtomaj határában - mindenki ki tudott szállni az autókból, ez egy volt a szerencsésebb kimenetelű zalai balesetek közül

Egy olyan augusztus eleji eseménnyel kezdünk, amely szerencsére nem végződött tragédiával: Cserszegtomaj határában ütközött frontálisan két személyautó. Összesen hatan utaztak a járművekben, mindannyian ki tudtak szállni. A BMW-ben és Audi-ban - mint azt képeink tanúsítják - jelentős anyagi kár keletkezett.

Súlyos sérülést szenvedett viszont június végén egy 17 éves lány, amikor családi házukba kamion rohant bele Zalabaksán, a 86-os út mentén. Az éjszakai balesetben a szlovák rendszámú nyerges vontató bedöntötte a ház utcafronti falát, az itt található szobában aludt a fiatal lány, akit a mentők - akárcsak a sofőrt - kórházba szállítottak. A zalabaksai kamionbaleset témájával több cikkben is foglalkoztunk.

A nyerges vontató teljesen bedöntötte a családi ház utcafronti falát
Fotó: Gyuricza Ferenc

Zalai balesetek: tragédiák is történtek a vármegye útjain

Halálos áldozatot követelt június végén a Nemesapáti és Alsónemesapáti közötti vasúti átjáróban történt tragédia: személyautóval ütközött a vonat, előbbi 34 éves zalaegerszegi sofőrje életét vesztette. A rendőrség tájékoztatása szerint a baleset idején a vasúti átjáró fényjelző készüléke piros jelzést adott. A vonaton utazók nem sérültek meg. Később arról is hírt adtunk, hogy a helyi közösség összefogott, és megtisztították a növényzettől a vasúti átjáró környezetét a jobb láthatóság érdekében.

A személyautó sofőrje életét vesztette az Alsónemesapáti és Nemesapáti közötti vasúti átjáróban június végén
Fotó: VN / Wolf Ferenc

Szintén halálos baleset történt július végén Nagykanizsa bagolai részén, ahol egy 44 éves férfi utánfutót vontató quaddal előbb az árokba hajtott, majd villanyoszlopnak ütközött. Bár a rendőrségtől származó információink szerint a járművezető minden előírt védőfelszereléssel rendelkezett, és nem is hajtott gyorsan, fejsérülései miatt a helyszínen elhunyt. Úgy tudjuk, a balesetet műszaki hiba előzte meg.

Június elején is történt egy halálos baleset Zalában, mégpedig Keszthely külterületén a 71-es főúton, ahol személyautó ütközött frontálisan motorkerékpárral - a motoros a helyszínen életét vesztette. A balesetet feltehetően a személyautó sofőrjének figyelmetlensége okozta, ugyanis előzés közben ütközött a motorossal.

Június elején a 71-esen, Keszthely külterületén egy személyautó sofőrje előzést követően frontálisan ütközött egy motorkerékpárossal
Forrás: police.hu

 A 74-es főút Zalaegerszeg és Egervár közötti szakaszán július közepén borult árokba egy személyautó, a mentés teljes útzár mellett zajlott. A történtekről a katasztrófavédelem tájékoztatott és fotókat is közzétett. Ez az útszakasz korántsem veszélytelen, gyakoriak a balesetek az erdőkkel ölelt vonalon.

Árokba borult autó Zalaegerszeg és Egervár között, a 74-esen - július közepén történt a baleset
Forrás: katasztrófavédelem

Már az idei nyár legelső napján is történt közúti baleset vármegyénkben: a 86-os főút Csesztreg és Zalabaksa közötti szakaszán, az ún. Friman-házi kereszteződésben horvát rendszámú Porsche és osztrák rendszámú Mercedes ütközött. A nagy értékű járművek karamboljában többen is megsérültek.

A 86-os főúton, Csesztreg és Zalabaksa között két külföldi rendszámú autó karambolozott a nyár legelső napján
Fotó: Korosa Titanilla

Összeállításunkat folytatjuk.

 

 

