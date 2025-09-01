1 órája
Halál a zalai úton - erre a balesetre sokáig emlékezni fogunk (fotókkal)
A mögöttünk hagyott nyár - a sok szép emlék, örömteli pillanat mellett - sajnos számos haváriát is tartogatott Zalában, a közúti balesetek némelyike bizonyára sokáig él majd szomorú mementóként az emlékezetünkben. Vigyázzunk egymásra és magunkra - ez a fő üzenete több részes összeállításunknak, amelyben a szezon legsúlyosabb zalai baleseteit gyűjtöttük össze.
Ezúttal nem időrendben haladunk, hanem a zaol.hu olvasói körében a legnagyobb érdeklődést kiváltó cikkekkel kezdjük a listát - és csak a zalai balesetekre koncentrálunk.
Egy olyan augusztus eleji eseménnyel kezdünk, amely szerencsére nem végződött tragédiával: Cserszegtomaj határában ütközött frontálisan két személyautó. Összesen hatan utaztak a járművekben, mindannyian ki tudtak szállni. A BMW-ben és Audi-ban - mint azt képeink tanúsítják - jelentős anyagi kár keletkezett.
Súlyos sérülést szenvedett viszont június végén egy 17 éves lány, amikor családi házukba kamion rohant bele Zalabaksán, a 86-os út mentén. Az éjszakai balesetben a szlovák rendszámú nyerges vontató bedöntötte a ház utcafronti falát, az itt található szobában aludt a fiatal lány, akit a mentők - akárcsak a sofőrt - kórházba szállítottak. A zalabaksai kamionbaleset témájával több cikkben is foglalkoztunk.
Zalai balesetek: tragédiák is történtek a vármegye útjain
Halálos áldozatot követelt június végén a Nemesapáti és Alsónemesapáti közötti vasúti átjáróban történt tragédia: személyautóval ütközött a vonat, előbbi 34 éves zalaegerszegi sofőrje életét vesztette. A rendőrség tájékoztatása szerint a baleset idején a vasúti átjáró fényjelző készüléke piros jelzést adott. A vonaton utazók nem sérültek meg. Később arról is hírt adtunk, hogy a helyi közösség összefogott, és megtisztították a növényzettől a vasúti átjáró környezetét a jobb láthatóság érdekében.
Szintén halálos baleset történt július végén Nagykanizsa bagolai részén, ahol egy 44 éves férfi utánfutót vontató quaddal előbb az árokba hajtott, majd villanyoszlopnak ütközött. Bár a rendőrségtől származó információink szerint a járművezető minden előírt védőfelszereléssel rendelkezett, és nem is hajtott gyorsan, fejsérülései miatt a helyszínen elhunyt. Úgy tudjuk, a balesetet műszaki hiba előzte meg.
Június elején is történt egy halálos baleset Zalában, mégpedig Keszthely külterületén a 71-es főúton, ahol személyautó ütközött frontálisan motorkerékpárral - a motoros a helyszínen életét vesztette. A balesetet feltehetően a személyautó sofőrjének figyelmetlensége okozta, ugyanis előzés közben ütközött a motorossal.
A 74-es főút Zalaegerszeg és Egervár közötti szakaszán július közepén borult árokba egy személyautó, a mentés teljes útzár mellett zajlott. A történtekről a katasztrófavédelem tájékoztatott és fotókat is közzétett. Ez az útszakasz korántsem veszélytelen, gyakoriak a balesetek az erdőkkel ölelt vonalon.
Már az idei nyár legelső napján is történt közúti baleset vármegyénkben: a 86-os főút Csesztreg és Zalabaksa közötti szakaszán, az ún. Friman-házi kereszteződésben horvát rendszámú Porsche és osztrák rendszámú Mercedes ütközött. A nagy értékű járművek karamboljában többen is megsérültek.
Összeállításunkat folytatjuk.
