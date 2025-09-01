Halál a zalai úton - erre a balesetre sokáig emlékezni fogunk (fotókkal)

Ezúttal nem időrendben haladunk, hanem a zaol.hu olvasói körében a legnagyobb érdeklődést kiváltó cikkekkel kezdjük a listát - és csak a zalai balesetekre koncentrálunk.

Augusztus elején karambolozott frontálisan egy BMW és egy Audi Cserszegtomaj határában - mindenki ki tudott szállni az autókból, ez egy volt a szerencsésebb kimenetelű zalai balesetek közül

Egy olyan augusztus eleji eseménnyel kezdünk, amely szerencsére nem végződött tragédiával: Cserszegtomaj határában ütközött frontálisan két személyautó. Összesen hatan utaztak a járművekben, mindannyian ki tudtak szállni. A BMW-ben és Audi-ban - mint azt képeink tanúsítják - jelentős anyagi kár keletkezett.

Súlyos sérülést szenvedett viszont június végén egy 17 éves lány, amikor családi házukba kamion rohant bele Zalabaksán, a 86-os út mentén. Az éjszakai balesetben a szlovák rendszámú nyerges vontató bedöntötte a ház utcafronti falát, az itt található szobában aludt a fiatal lány, akit a mentők - akárcsak a sofőrt - kórházba szállítottak. A zalabaksai kamionbaleset témájával több cikkben is foglalkoztunk.

A nyerges vontató teljesen bedöntötte a családi ház utcafronti falát

Fotó: Gyuricza Ferenc

Zalai balesetek: tragédiák is történtek a vármegye útjain

Halálos áldozatot követelt június végén a Nemesapáti és Alsónemesapáti közötti vasúti átjáróban történt tragédia: személyautóval ütközött a vonat, előbbi 34 éves zalaegerszegi sofőrje életét vesztette. A rendőrség tájékoztatása szerint a baleset idején a vasúti átjáró fényjelző készüléke piros jelzést adott. A vonaton utazók nem sérültek meg. Később arról is hírt adtunk, hogy a helyi közösség összefogott, és megtisztították a növényzettől a vasúti átjáró környezetét a jobb láthatóság érdekében.

A személyautó sofőrje életét vesztette az Alsónemesapáti és Nemesapáti közötti vasúti átjáróban június végén

Fotó: VN / Wolf Ferenc

Szintén halálos baleset történt július végén Nagykanizsa bagolai részén, ahol egy 44 éves férfi utánfutót vontató quaddal előbb az árokba hajtott, majd villanyoszlopnak ütközött. Bár a rendőrségtől származó információink szerint a járművezető minden előírt védőfelszereléssel rendelkezett, és nem is hajtott gyorsan, fejsérülései miatt a helyszínen elhunyt. Úgy tudjuk, a balesetet műszaki hiba előzte meg.

Június elején is történt egy halálos baleset Zalában, mégpedig Keszthely külterületén a 71-es főúton, ahol személyautó ütközött frontálisan motorkerékpárral - a motoros a helyszínen életét vesztette. A balesetet feltehetően a személyautó sofőrjének figyelmetlensége okozta, ugyanis előzés közben ütközött a motorossal.