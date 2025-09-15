Zalában tarolnak a romantikus bűnözők: Szerelmes ENSZ-orvos, romantikus amerikai tábornok és Péter, a kabuli magyar főmérnök

Némi áthajlással, de hódítanak a romantikus csalók mostanság. Nem először számolunk be olyan esetről, mikor egy magát szerelmesnek valló férfi pénzt csalt ki gyanútlan női áldozatától.

A romantikus csalók gyakran adják ki magukat a közösségi médiában katonának

Forrás: police.hu/illusztráció

Romantikus csalók, akik csak a pénzre hajtanak

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság most egy újabb esetet osztott meg a Mátrix Projekt keretében. Egy romantikus csalónak sikerült 3,5 milliót bezsebelnie egy 60 éves zalaegerszegi asszonytól, aki másfél évet várt a feljelentéssel.

Egy 60 éves zalaegerszegi nő 2024 januárjában ismerkedett meg egy magát ENSZ-alkalmazott orvosnak kiadó férfival. A „doktor” a nő bizalmába férkőzött, elhitette vele, hogy feleségül veszi, és elutazik hozzá Magyarországra, de ehhez először kért 1200 eurót. Ezt követően, hogy a biztosítását is fedezhesse, 3000 eurót kért, majd a házassági anyakönyvi kivonat elkészítésére pedig 5000 eurót. Az utolsó alkalommal, amikor fizetésre kérte, a nő már nem teljesítette. Teltek a napok, és kapott az „ENSZ-től” egy újabb fizetési felszólítást, de már azt sem utalta el, feljelentést tett a rendőrségen.

28 millió forint az amerikai tábornoknak

Korábban egy 62 éves zalaegerszegi nő az egyik közösségi oldalon ismerkedett meg egy magyar férfival, aki amerikai katonának adta ki magát. Az asszony bizalmába férkőzött, elhitette vele, hogy Szíriában állomásozik, özvegy, van egy kiskorú gyermeke és hamarosan nyugdíjba vonul. Egy hónapnyi üzenetváltást követően a csaló egy csomag átvételére kérte a nőt, azt mondta neki, hogy a kislánya külföldön tanul egy bentlakásos iskolában, ezért oda nem küldheti. A sértett megadta adatait és hamarosan e-mail-ek érkeztek a postafiókjába. Kezdetben a regisztrálásért, a csomag tárolásért kért pénzt a férfi, ezután hatósági eljárásra hivatkozott, sőt szerinte még az FBI is vizsgálódott pénzmosás miatt. A jóhiszemű nő még hitelt is felvett, hogy segítsen a férfinak, akinek egy hónap alatt közel másfél millió forintot küldött el. A romantikus csaló sajnos sikerrel járt.

Egy 73 éves lenti nyugdíjas egy magát amerikai tábornoknak kiadó romantikus csalónak dőlt be, akinek összesen közel 28 millió forintot sikerült kicsalnia áldozatától pár hónap alatt. A nő szégyellte az esetet, emiatt tett csak később feljelentést, miután olvasott egy hasonló esetről.