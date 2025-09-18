Vonaton talált drogot próbált eladni a kamasz pár, de nagypályásokkal húzott ujjat

szeptember 18., csütörtök

Különös esetről számolt be a rendőrség: vonaton talált kábítószert akart eladni egy tinédzser pár, de pisztolyt fogott rájuk a vevő.

Zaol.hu

Egy lány és a barátja az egyik vonat vécéjében talált 20 szem halálfejes, sárga tablettát múlt pénteken. Elhatározták, hogy eladják. Egy budapesti parkerdőbe mentek, oda egyeztették csetapplikáción az átadást egy ismeretlennel. A vevő azonban nem egyedül érkezett, és a tablettákért nem akart fizetni, amit egy gáz-riasztó pisztollyal nyomatékosított. Ezt az eladó barátnője fenyegetésnek vette, és segítségért kiabált. 

A segítségért kiabáló lányra felfigyelt a Készenléti Rendőrség öt járőre. A fiútól elvették a pisztolyt, amely kibiztosított állapotban volt megfeszített kakassal. A fiú nadrágzsebéből hét gáz-riasztó lőszer is előkerült. A rendőri intézkedés négy 16 évessel: három fiúval és egy lánnyal szemben zajlott. A készenléti rendőrök mind a négy fiatalt elfogták és előállították, míg a náluk talált drogot lefoglalták. Az ügyben a BRFK XIX. Kerületi Rendőrkapitányság indított eljárást - írja a police.hu.

Kokainfogás Zalában

Zalában is több drogfogásról adtunk hírt a közelmúltban. Július végén arról számoltunk be, hogy Zalaegerszegen négy férfit előállított, s három dílert őrizetbe vett a rendőrség, az utóbbiakat le is tartóztatták őket kábítószer-bűncselekmény miatt. Kokaint terítettek, az árut egy 55 éves férfi szerezte be, és zalaegerszegi műhelyében tárolta, onnan értékesítette társainak, akik azt saját ismeretségi körükben árulták. A forgalomból kivont kábítószer feketepiaci értéke megközelítette a 60 millió forintot.  

 

 

