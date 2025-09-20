Drámai életmentés éjszaka a Balatonon - három órán át kapaszkodott csónakjába a férfi

Mint posztjukban írták a vízimentők: nem sokkal 23 óra után riasztotta őket a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság, miután horgászok értesítették őket, hogy messziről, a vízközép felől hallanak valakit segítségért kiabálni Csopak közelében.

A férfi már három órája kapaszkodott a csónakba, mikor a vízimentők odaértek. Facebook/Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata

"Rupert nevű sürgősségi mentőhajónk éppen egy eszközmentésbe kezdett a Tihanyi-csőben, amit azonnal felfüggesztettünk és elindultunk a Csopak előtti vízterületre a bajbajutott keresésére", olvasható a VMSZ - Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és ÖTE bejegyzésében.

A Kerekedi-öbölhöz érve találkoztak egy horgásszal, aki hallotta a kiabálást, és meg tudta jelölni az irányt, ahonnan az érkezett, írták.

Felborult a csónakja

"Mi nem hallottunk semmit, de a keresőreflektorunk segítségével pásztáztuk a vizet. Kis idő múlva megláttunk egy apró fényt a távolban. Odahajóztunk és kiderült, hogy egy csónak orrában világító kis lámpáról van szó. A csónakba pedig egy férfi kapaszkodott már 3 órája, miután felborult. Szerencsére egyéb baja nem esett, csupán valamelyest kihűlt a vízben. Kivittük a partra, ahol már várta az Országos Mentőszolgálat esetkocsija. A csónakját pedig kiszállítottuk a kikötőbe, ahonnan elindult. Ezután visszatértünk a homokpadon akadt vitorláshoz, hogy levontassuk és tudja folytatni az útját" - számoltak be róla vízimentők, akiknek a bejegyzés tanúsága szerint rendkívül mozgalmas éjszakájuk volt.

Jó tanács a csónakos horgászoknak a vízimentőktől

A vízimentők leszögezik: az úriember a környéken horgászóknak köszönheti az életét, de nem mindenki ilyen szerencsés. Éppen ezért nyomatékosan kérik, hogy

mentőmellény nélkül ne menjenek ki csónakban horgászni, sem nappal, sem éjszaka.

És még egy elengedhetetlenül fontos kelléke van a csónakos horgászatnak: a vízhatlan mobiltelefontok, amit nyakba akasztva vagy keresztbe a vállakon átvetve kell a horgászat ideje alatt viselni. Ez pár ezer forintos költség, és nem kell kivenni belőle a telefont ahhoz, hogy telefonálni tudjunk, például egy vízbeesés után.

Aki a Balatonon horgászik, feltétlenül töltse le a BalatonHelp alkalmazást (ingyenes), illetve, ha korábban letöltötte, frissítse, hiszen azon keresztül egy gombnyomással tud segítséget hívni. A vízimentők pedig az applikáción keresztül megkapják a segélyhívó GPS koordinátáit, így pontosan tudják, hova kell kifutniuk. Baleset bárkivel történhet, éppen ezért fontos, hogy mindenki készüljön fel a biztonságos horgászatra, kérik.

Segítség a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának A szakszolgálat civil szervezet, állami normatív támogatás nélkül működik. Saját bevételeikből és adományokból tartják fenn magunkat. Örömmel fogadnak bármilyen támogatást, ezek segítségével tudják ingyenesen biztosítani az életmentést, az emelt szintű egészségügyi ellátást a bajbajutottaknak. Amennyiben a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és Önkéntes Tűzoltó Egyesület számára kíván felajánlást tenni, az alábbi bankszámlaszámunkon teheti: 10404955-49515811-00000000. IBAN: HU31 1040 4955 4951 5811 0000 0000 SWIFT/BIC kód: OKHBHUHB

A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata a balatoni strandolók szolgálatában áll immár 25 éve. Áldozatos munkájáról számos alkalommal beszámoltunk már, cikkeinkből kiderül: munkájuk jócskán túlmutat a Baywatch-filmeken.