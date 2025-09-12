44 perce
A nők egymás haját tépték, a férfiak rugdosódtak egy keszthelyi benzinkúton
Családi viszály fajult tettlegességig idén január 3-án este Keszthelyen. Két egymással rossz viszonyban lévő rokon véletlenül találkozott a Tapolcai úti benzinkút shopjában. Vita és hangos szóváltás alakult ki közöttük.
A heves vita közben dulakodás kezdődött, amelyhez több családtag is csatlakozott, közülük az egyik férfi fiatalkorú volt. Két nő egymás haját tépte, a férfiak lökdösték és rugdosták egymást.
Heves vita és szóváltás
A további erőszakos cselekményeket végül a jelenlévő hozzátartozók fékezték meg. Bár a vita még ekkor is tovább folytatódott, újabb tettlegesség és komolyabb sérülés nem történt. Az eset a benzinkúton tartózkodókban riadalmat keltett, ismertette dr. Jánky Judit, a Zala Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője.
A két nő és a két férfi ellen a Zalaegerszegi Járási Ügyészség csoportosan elkövetett garázdaság bűntette miatt emelt vádat.
Ezt olvasta már?
Budapesti fiatalok Nagykanizsán ellopott autóval akartak haza jutni