A nők egymás haját tépték, a férfiak rugdosódtak egy keszthelyi benzinkúton

A heves vita közben dulakodás kezdődött, amelyhez több családtag is csatlakozott, közülük az egyik férfi fiatalkorú volt. Két nő egymás haját tépte, a férfiak lökdösték és rugdosták egymást.

A Zalaegerszegi Járási Ügyészség csoportosan elkövetett garázdaság bűntette miatt emelt vádat. A vita tettlegességig fajult Keszthelyen.

Forrás: Illusztráció / Pixabay

Heves vita és szóváltás

A további erőszakos cselekményeket végül a jelenlévő hozzátartozók fékezték meg. Bár a vita még ekkor is tovább folytatódott, újabb tettlegesség és komolyabb sérülés nem történt. Az eset a benzinkúton tartózkodókban riadalmat keltett, ismertette dr. Jánky Judit, a Zala Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője.

A két nő és a két férfi ellen a Zalaegerszegi Járási Ügyészség csoportosan elkövetett garázdaság bűntette miatt emelt vádat.

Ezt olvasta már?