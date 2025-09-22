5 órája
Videón, ahogy villámgyorsan kirabolnak egy ATM-et – utána rollerrel elhúztak
Filmbe illő történt elevenedett meg Zuglóban. Két férfi kirabolta az ATM-et, majd rollerre pattanva próbáltak megpattanni a zsákmánnyal. "Kár", hogy a biztonsági kamera is rögzítette a tettet.
Fotó: BRFK
A BRFK Facebook-on számolt be arról, hogy két férfi mindössze két perc alatt feszítette fel az ügyféltér ajtaját, vágta ki az ATM-et, majd rollerre pattanva elmenekültek. A vagyonvédelmi nyomozók hat órán belül - a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség munkatársainak segítségével - az M1-es autópályán elfogták őket.
Budapest rendőrfőkapitánya, dr. Terdik Tamás r. vezérőrnagy a sikeres felderítésért dicséretben és jutalomban részesítette a BRFK Vagyonvédelmi Osztály vezetőjét és nyomozóit.
A bűnesetről videó is készült. Íme!
Rolleres bankrablás Zalában tudtunk szerint még nem történt, rolleres balesetről azonban többször adtunk már hírt.
