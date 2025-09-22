szeptember 22., hétfő

Nagy pénzrablás?

28 perce

Videón, ahogy villámgyorsan kirabolnak egy ATM-et – utána rollerrel elhúztak

Címkék#rendőrség#tolvaj#Facebook#roller

Filmbe illő történt elevenedett meg Zuglóban. Két férfi kirabolta az ATM-et, majd rollerre pattanva próbáltak megpattanni a zsákmánnyal. "Kár", hogy a biztonsági kamera is rögzítette a tettet.

Zaol.hu
Videón, ahogy villámgyorsan kirabolnak egy ATM-et – utána rollerrel elhúztak

Fotó: BRFK

A BRFK Facebook-on számolt be arról, hogy két férfi mindössze két perc alatt feszítette fel az ügyféltér ajtaját, vágta ki az ATM-et, majd rollerre pattanva elmenekültek. A vagyonvédelmi nyomozók hat órán belül - a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség munkatársainak segítségével - az M1-es autópályán elfogták őket. 

Budapest rendőrfőkapitánya, dr. Terdik Tamás r. vezérőrnagy a sikeres felderítésért dicséretben és jutalomban részesítette a BRFK Vagyonvédelmi Osztály vezetőjét és nyomozóit. 

A bűnesetről videó is készült. Íme!

Rolleres bankrablás Zalában tudtunk szerint még nem történt, rolleres balesetről azonban többször adtunk már hírt. 

 

 

 

 

