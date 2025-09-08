szeptember 8., hétfő

Teljesen leégett a tető

2 órája

Sokkoló részletek a vasvári lakástűzről - ilyen brutális sérülést okoztak a lángok

Címkék#tűz#vasvár#kályha

Szombaton este gyulladt ki egy ház a zalai megyehatárhoz közeli vasi városban, a vaol.hu értesülése szerint a felhalmozott szemét kapott lángra. A ház egyik lakója súlyosan megsérült.

Zaol.hu
Sokkoló részletek a vasvári lakástűzről - ilyen brutális sérülést okoztak a lángok

Fotó: vaol.hu/Wolf Ferenc

Hatalmas tűz ütött ki szombaton este, miután kigyulladt egy családi ház Vasváron. A szomszédok hívták a tűzoltókat, a házban ráadásul nem volt vezetékes víz. Azt mondják, az ott lakó férfi gyűjtögetett és a rengeteg felhalmozott szemét és papír meggyulladt, amikor begyújtott a kályhába. A házban lakó egyik férfi arca összeégett. További részletek a vaol.hu cikkében.

Zalában is hírt adtunk tűzesetekről az elmúlt napokban. Mint a katasztrófavédelem összefoglalójából kiderült, majdnem minden második napon történik szabadtéri tűzeset a vármegyében. A tűzgyújtási tilalom megszűnése természetesen nem jelenti azt, hogy az alapvető szabályokat ne kellene betartani - ezekről is írtunk cikkünkben.

Pénteken egy türjei tűzesetről adtunk hírt - itt porkamra gyulladt ki -, csütörtökön pedig olvasói képeket és beszámolót kaptunk egy keszthelyi hotelben keletkezett tűzről. Utóbbi helyszínen - úgy tudjuk - a szauna kapott lángra.

A közelmúltban sérülések történtek és még a vonatközlekedést is le kellett állítani Zalában szabadtéri tűz miatt, a cserszegtomai és bajcsai esetről az alábbi cikkünkben olvashatnak:

 

 

