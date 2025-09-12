Számlát szögezett az ajtóba – fúrófejjel üzent a pölöskei mester!

A Zala Vármegyei Főügyészség tájékoztatójából kiderül, hogy pontosan mi történt. Az 50 év körüli, pölöskei férfi 2024 októberében Zalaegerszegen felkereste a sértett nő lakását és a bejárati ajtóba beleállított egy fúrófejet, amelyre a sértett által ki nem fizetett számláit tűzte fel.

Forrás: lllusztráció / Pixabay

Tettének oka az volt, hogy a vádlott korábban vízvezeték-szerelői és burkolási munkát végzett a sértett fürdőszobájában, de a nő nem volt elégedett a munkával, ezért azt nem volt hajlandó kifizetni. A férfi a bejárati ajtóban 70 ezer forint kárt okozott, amely a nyomozás során nem térült meg, ismertette dr. Jánky Judit sajtószóvivő.