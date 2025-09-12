szeptember 12., péntek

Rongálás

2 órája

Számlát szögezett az ajtóba – fúrófejjel üzent a pölöskei mester!

Címkék#Zala Vármegyei Főügyészség#Dr Jánky Judit#vízvezeték#ajtó

Különös megoldást választott egy férfi, hogy megrendelőjét fizetésre bírja. Nem volt jó ötlet, mert a Zalaegerszegi Járási Ügyészség rongálás vétsége miatt ellene vádat.

Antal Lívia

A Zala Vármegyei Főügyészség tájékoztatójából kiderül, hogy pontosan mi történt. Az 50 év körüli, pölöskei férfi 2024 októberében Zalaegerszegen felkereste a sértett nő lakását és a bejárati ajtóba beleállított egy fúrófejet, amelyre a sértett által ki nem fizetett számláit tűzte fel. 

A bíróságon rongálás vétsége miatt felel.
Fúrófejjel szegezte fel kifizetetlen számláit megbízója ajtajára. A bíróságon rongálás vétsége miatt felel.
Forrás: lllusztráció / Pixabay

Tettének oka az volt, hogy a vádlott korábban vízvezeték-szerelői és burkolási munkát végzett a sértett fürdőszobájában, de a nő nem volt elégedett a munkával, ezért azt nem volt hajlandó kifizetni. A férfi a bejárati ajtóban 70 ezer forint kárt okozott, amely a nyomozás során nem térült meg, ismertette dr. Jánky Judit sajtószóvivő.

 

