41 perce
Elképesztő! Borsot szórtak szét nyomaik eltüntetéséhez, az ellopott 11 ezer eurón pedig osztoztak
A vád szerint a somogyi I. rendű vádlott és két Baranya vármegyei társa 2022 júliusában együtt béreltek ki egy keszthelyi apartmant két éjszakára, amelynek díját már érkezésükkor kifizették.
A Zalaegerszegi Törvényszék közleményéből kiderül, hogy július 12-én, a távozásukat megelőzően az I. és II. rendű vádlott ismeretlen módon kinyitotta az apartman ügyvédi irodaként használt, kulcsra zárt „Privát” feliratú szobáját.
A III. rendű társukkal együtt kutakodni kezdtek, és megtalálták az ügyvéd 11 ezer euróját, amit elloptak s egymás között elosztottak, 4 millió 551 ezer 580 forint kárt okozva. Ezután borsot szórtak szét maguk után, hogy így tüntessék el nyomaikat. Ám mégis megtalálták őket...
A szeptember 29-i elsőfokú nyilvános folytatólagos tárgyaláson tanúk kihallgatása várható.