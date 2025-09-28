szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

12°
+20
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zalaegerszegi Törvényszék

41 perce

Elképesztő! Borsot szórtak szét nyomaik eltüntetéséhez, az ellopott 11 ezer eurón pedig osztoztak

Címkék#Baranya vármegye#apartmant#iroda#kulcs

A vád szerint a somogyi I. rendű vádlott és két Baranya vármegyei társa 2022 júliusában együtt béreltek ki egy keszthelyi apartmant két éjszakára, amelynek díját már érkezésükkor kifizették.

Zaol.hu

A Zalaegerszegi Törvényszék közleményéből kiderül, hogy július 12-én, a távozásukat megelőzően az I. és II. rendű vádlott ismeretlen módon kinyitotta az apartman ügyvédi irodaként használt, kulcsra zárt „Privát” feliratú szobáját. 

Lopás a vád
Nagyobb értékre elkövetett lopás bűntette a vád ellenük.
Fotó: Pezzetta Umberto  / Zalai Hírlap

A III. rendű társukkal együtt kutakodni kezdtek, és megtalálták az ügyvéd 11 ezer euróját, amit elloptak s egymás között elosztottak, 4 millió 551 ezer 580 forint kárt okozva. Ezután borsot szórtak szét maguk után, hogy így tüntessék el nyomaikat. Ám mégis megtalálták őket...

A szeptember 29-i elsőfokú nyilvános folytatólagos tárgyaláson tanúk kihallgatása várható.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu