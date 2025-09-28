Elképesztő! Borsot szórtak szét nyomaik eltüntetéséhez, az ellopott 11 ezer eurón pedig osztoztak

A Zalaegerszegi Törvényszék közleményéből kiderül, hogy július 12-én, a távozásukat megelőzően az I. és II. rendű vádlott ismeretlen módon kinyitotta az apartman ügyvédi irodaként használt, kulcsra zárt „Privát” feliratú szobáját.

Nagyobb értékre elkövetett lopás bűntette a vád ellenük.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A III. rendű társukkal együtt kutakodni kezdtek, és megtalálták az ügyvéd 11 ezer euróját, amit elloptak s egymás között elosztottak, 4 millió 551 ezer 580 forint kárt okozva. Ezután borsot szórtak szét maguk után, hogy így tüntessék el nyomaikat. Ám mégis megtalálták őket...

A szeptember 29-i elsőfokú nyilvános folytatólagos tárgyaláson tanúk kihallgatása várható.