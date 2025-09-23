szeptember 23., kedd

Tekla névnap

15°
+28
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szarvast gázolt

5 órája

Vaddal ütközött az autó, elhunyt a sofőr - újabb halálos balesetről kaptunk hírt

Címkék#halálos baleset#vadgázolás#árokba hajtott

Nem indul jól ez a hét (sem) az utakon, újabb közlekedési tragédiáról számolt be Heves vármegyei testvérportálunk. A 3-as főúton vaddal ütközött, majd árokba hajtott egy autó, a vezetője életét vesztette.

Zaol.hu

Újabb halálos baleset történt, ezúttal Észak-Magyarországon. Detk település közelében ma reggel egy furgon vaddal ütközött és árokba hajtott. A 72 éves sofőr még beszélt a mentőkkel, majd rosszul lett és meghalt. 

Vadat gázolt, majd árokba hajtott egy furgon kedden reggel a 3-as főúton. A 72 éves sofőr életét vesztette
Fotó: Ládi László/Agria Tv BtLádi László/Agria Tv Bt

A szarvasgázolásból következő halálos balesetről a heol.hu-n olvashatók további részletek.

Mint arról nemrég hírt adtunk, Heves vármegyében hétfőn este is történt egy halálos baleset, akkor egy 60 év körüli kerékpárost sodort el egy autó
Zalaegerszegen pedig hétfőn délután vesztette életét egy 53 éves kerékpáros, miután személyautóval ütközött a Gasparich úton.
Hétfőn délután a 76-os főúton is történt egy baleset Zalában: Zalaegerszeg külterületén árokba hajtott egy személyautó, a sofőr a rendőrség tájékoztatása szerint drogot fogyasztott. Ez utóbbi esetről az alábbi cikkünkben olvashatnak:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu