Vaddal ütközött az autó, elhunyt a sofőr - újabb halálos balesetről kaptunk hírt

Újabb halálos baleset történt, ezúttal Észak-Magyarországon. Detk település közelében ma reggel egy furgon vaddal ütközött és árokba hajtott. A 72 éves sofőr még beszélt a mentőkkel, majd rosszul lett és meghalt.

Fotó: Ládi László/Agria Tv BtLádi László/Agria Tv Bt

A szarvasgázolásból következő halálos balesetről a heol.hu-n olvashatók további részletek.

Mint arról nemrég hírt adtunk, Heves vármegyében hétfőn este is történt egy halálos baleset, akkor egy 60 év körüli kerékpárost sodort el egy autó.

Zalaegerszegen pedig hétfőn délután vesztette életét egy 53 éves kerékpáros, miután személyautóval ütközött a Gasparich úton.

Hétfőn délután a 76-os főúton is történt egy baleset Zalában: Zalaegerszeg külterületén árokba hajtott egy személyautó, a sofőr a rendőrség tájékoztatása szerint drogot fogyasztott. Ez utóbbi esetről az alábbi cikkünkben olvashatnak: