szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

12°
+18
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A palini elkerülőn

28 perce

Már megint átszaladt az úttesten egy vadállat a zalai város közelében, elütötte egy autó

Címkék#róka#Nagykanizsa#autó

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányító központjába kedden kora reggel érdekes jelzés érkezett. Egy vadállatot ütött el egy autó Nagykanizsa közelében..

Benedek Bálint
Már megint átszaladt az úttesten egy vadállat a zalai város közelében, elütötte egy autó

Kifutott az úttestre egy róka, elgázolta egy autó. Képünk illusztráció.

Fotó: Google Gemini

A katasztrófavédők tájékoztatásából kiderült: kedden 5 óra 41 perckor rókával ütközött egy személygépkocsi Nagykanizsán, a palini elkerülőn. A város hivatásos tűzoltói megtisztították az úttestet a törmeléktől. Az autó áramtalanítására nem volt szükség, a benne egyedül utazó sofőr nem sérült meg.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu