Már megint átszaladt az úttesten egy vadállat a zalai város közelében, elütötte egy autó

A katasztrófavédők tájékoztatásából kiderült: kedden 5 óra 41 perckor rókával ütközött egy személygépkocsi Nagykanizsán, a palini elkerülőn. A város hivatásos tűzoltói megtisztították az úttestet a törmeléktől. Az autó áramtalanítására nem volt szükség, a benne egyedül utazó sofőr nem sérült meg.