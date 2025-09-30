A palini elkerülőn
1 órája
Már megint átszaladt az úttesten egy vadállat a zalai város közelében, elütötte egy autó
A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányító központjába kedden kora reggel érdekes jelzés érkezett. Egy vadállatot ütött el egy autó Nagykanizsa közelében..
Kifutott az úttestre egy róka, elgázolta egy autó. Képünk illusztráció.
Fotó: Google Gemini
A katasztrófavédők tájékoztatásából kiderült: kedden 5 óra 41 perckor rókával ütközött egy személygépkocsi Nagykanizsán, a palini elkerülőn. A város hivatásos tűzoltói megtisztították az úttestet a törmeléktől. Az autó áramtalanítására nem volt szükség, a benne egyedül utazó sofőr nem sérült meg.
