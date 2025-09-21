szeptember 21., vasárnap

Keszthelyi Járásbíróság

1 órája

Mekkora pofátlanság: kedvezőbb fogvatartási körülményt ígért, ám meglógott a milliókkal

Címkék#Zalaegerszegi Törvényszék#bűncselekmény#Keszthelyi Járásbíróság

Jelentős kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás bűntette és más bűncselekmények miatt kell a Keszthelyi Járásbíróság elé állni a vádlottnak szeptember 23-án, kedden. A Zalaegerszegi Törvényszék tájékoztatása szerint a vádlott 2020 nyarán nem rendelkezett legális jövedelemmel és vagyonnal. Megélhetését bűncselekmények elkövetésével biztosította, több millió forintos kárt okozott. Elsőfokú nyilvános folytatólagos tárgyalás várható, kedden a vádlott és tanúk kihallgatása lesz.

Zaol.hu
Még a fogvatartottakat is megkárosította a vádlott.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A Zalaegerszegi Törvényszék tájékoztatása szerint a sértett 2020 augusztusában ismerkedett meg a vádlottal, aki olyan benyomást tett rá, hogy tehetős, Svájcban 2,5 milliárd forint vagyonnal rendelkezik. A két férfi között 2020 októberére jó kapcsolat alakult ki, a vádlott pedig erre hivatkozva gépjármű adásvételre kért és kapott kölcsön a sértettől összesen 456.662 forintot, s azt ígérte 2-3 napon belül visszafizeti. Ezután a két férfi megállapodott, hogy a vádlott a sértett nevében és javára értékesíti a tulajdonában lévő 120 darab márkás pólót. Azonban miután ez megtörtént, sem a vételárral, sem a pólókkal nem számolt el a sértett felé, 2020 decemberétől pedig elérhetetlenné vált. Az okozott kár 1.416.662 forint.

II.
2020 októberében a férfi egy alsópáhoki sértettnek ajánlotta fel, hogy börtönbe vonult házastársának segítséget nyújt a kedvezőbb fogva tartási körülmények biztosításához, mivel már ő is volt börtönben. Ebbe a nő beleegyezett, majd a vádlott részére több alkalommal összesen 2.915.000 forintot adott át abban a hiszemben, hogy azok a férje érdekében egyedileg felmerült ügyintézéshez és ügyvédi díj megfizetéséhez szükségesek. A vádlott az utolsó összeg átvételét követően elérhetetlenné vált.

III.
A vádlott 2020 őszén egy zalaegerszegi sértettel került kapcsolatba, akit szintén arra hivatkozva tévesztett meg, hogy szabadságvesztését töltő ismerősének ügyvédi közreműködéssel jobb feltételeket tud biztosítani. A férfi 2020 októbere és decembere között több alkalommal ügyvédi díjakra és egyéb ügyintézési költségekre kért és kapott összesen 500.000 forintot. A vádlott ezután tudomást szerzett arról is, hogy a nő el szeretné adni a személygépkocsiját. A sértett bizalmát kihasználva rávette, hogy adja át részére az autót annak kulcsával és forgalmi engedélyével. 2020. december 21-én a férfi aláíratott a nővel a gépjármű eladásáról egy – részben kitöltetlen – adásvételi szerződést. A vádlott az autón 1.500.000 forintért adott tovább, a vételárral azonban nem számolt el a sértett felé és elérhetetlenné vált. Az okozott kár összesen 2.000.000 forint.

IV.
2021 februárjában a vádlott ismét olyan tehetős embernek adta ki magát, aki jelentős vagyonnal rendelkezik. A sértettel jó kapcsolatot kialakítva 7.000.000 forintot kért kölcsön autó vásárlására azzal, hogy azt pár napon belül visszafizeti. Végül összesen 7.344.937 forintot vett át, majd elérhetetlenné vált.

V.
2021 elején a vádlott egy újabb sértettet ejtett tévedésbe: meggyőzte, hogy bízza meg gépjármű vásárlással. A sértett ebbe beleegyezett és aláírt egy dokumentumot, amelyben meghatalmazta a férfit az autó kiválasztására, ajánlat tételére és elfogadására, előleg vagy foglaló megfizetésére. Erre az ügyintézésre hivatkozással a vádlott több részletben összesen 4.760.000 forintot kért és kapott a sértettől, a gépjárművet azonban nem vásárolta meg, egy ideig még hitegette a sértettet, majd elérhetetlenné vált. Az okozott kárból 4.000.000 forintot visszafizetett.

 

