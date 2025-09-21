Mekkora pofátlanság: kedvezőbb fogvatartási körülményt ígért, ám meglógott a milliókkal

A Zalaegerszegi Törvényszék tájékoztatása szerint a sértett 2020 augusztusában ismerkedett meg a vádlottal, aki olyan benyomást tett rá, hogy tehetős, Svájcban 2,5 milliárd forint vagyonnal rendelkezik. A két férfi között 2020 októberére jó kapcsolat alakult ki, a vádlott pedig erre hivatkozva gépjármű adásvételre kért és kapott kölcsön a sértettől összesen 456.662 forintot, s azt ígérte 2-3 napon belül visszafizeti. Ezután a két férfi megállapodott, hogy a vádlott a sértett nevében és javára értékesíti a tulajdonában lévő 120 darab márkás pólót. Azonban miután ez megtörtént, sem a vételárral, sem a pólókkal nem számolt el a sértett felé, 2020 decemberétől pedig elérhetetlenné vált. Az okozott kár 1.416.662 forint.

II.

2020 októberében a férfi egy alsópáhoki sértettnek ajánlotta fel, hogy börtönbe vonult házastársának segítséget nyújt a kedvezőbb fogva tartási körülmények biztosításához, mivel már ő is volt börtönben. Ebbe a nő beleegyezett, majd a vádlott részére több alkalommal összesen 2.915.000 forintot adott át abban a hiszemben, hogy azok a férje érdekében egyedileg felmerült ügyintézéshez és ügyvédi díj megfizetéséhez szükségesek. A vádlott az utolsó összeg átvételét követően elérhetetlenné vált.

III.

A vádlott 2020 őszén egy zalaegerszegi sértettel került kapcsolatba, akit szintén arra hivatkozva tévesztett meg, hogy szabadságvesztését töltő ismerősének ügyvédi közreműködéssel jobb feltételeket tud biztosítani. A férfi 2020 októbere és decembere között több alkalommal ügyvédi díjakra és egyéb ügyintézési költségekre kért és kapott összesen 500.000 forintot. A vádlott ezután tudomást szerzett arról is, hogy a nő el szeretné adni a személygépkocsiját. A sértett bizalmát kihasználva rávette, hogy adja át részére az autót annak kulcsával és forgalmi engedélyével. 2020. december 21-én a férfi aláíratott a nővel a gépjármű eladásáról egy – részben kitöltetlen – adásvételi szerződést. A vádlott az autón 1.500.000 forintért adott tovább, a vételárral azonban nem számolt el a sértett felé és elérhetetlenné vált. Az okozott kár összesen 2.000.000 forint.