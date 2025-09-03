szeptember 3., szerda

Hilda névnap

25°
+31
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Üzemanyaggal trükközött

36 perce

Hónapokig rájárt a kútra a zalai férfi, de amit kaphat érte, azt nem teszi zsebre

Címkék#üzemanyag#főügyészség#gépjármű

Tankolással trükközött egy férfi, de hónapokig nem derült ki a turpisság. Most az üzemanyaggal kapcsolatos ügyletei miatt vádat emeltek ellene.

Benedek Bálint
Hónapokig rájárt a kútra a zalai férfi, de amit kaphat érte, azt nem teszi zsebre

Tankolhatott volna üzemanyagot hivatalosan is, de a pacsai férfi más utat választott

Fotó: Szakony Attila/Illusztráció

Az üzemanyaggal kapcsolatos ügyről dr. Németh Eszter, a vármegyei főügyészség helyettes sajtószóvívője beszélt. Elmondta: a 39 éves pacsai férfi 2019 óta dolgozott tehergépkocsi-vezetőként. Munkakörébe tartozott, hogy az általa vezetett gépjárművet a munkáltató cégcsoport telephelyén található üzemanyagtöltő kútnál megtankolja.

Üzemanyag: máshova is töltött...

– A vádlott azonban a tankolások során 2025 januárjától egészen áprilisig havonta egyszer teletankolt egy 22 literes kannát is azért, hogy az üzemanyagot magáncélra felhasználja – fogalmazott dr. Németh Eszter. – Ez év májusában, amikor a vádlott utolsó alkalommal megtöltötte a kannát, cselekményét már figyelte a cégcsoport biztonsági vezetője. A vádlottat a kanna megtöltése után, a telephelyről történő távozása közben feltartóztatták, s rendőri intézkedést kértek. A vádlott összesen 56 ezer 672 forint kárt okozott munkáltatójának, további 13 ezer 662 forint pedig megtérült a tettenérésnek köszönhetően.

A férfivel szemben a Keszthelyi Járási Ügyészség sikkasztás bűntette miatt emelt vádat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu