Hónapokig rájárt a kútra a zalai férfi, de amit kaphat érte, azt nem teszi zsebre

Az üzemanyaggal kapcsolatos ügyről dr. Németh Eszter, a vármegyei főügyészség helyettes sajtószóvívője beszélt. Elmondta: a 39 éves pacsai férfi 2019 óta dolgozott tehergépkocsi-vezetőként. Munkakörébe tartozott, hogy az általa vezetett gépjárművet a munkáltató cégcsoport telephelyén található üzemanyagtöltő kútnál megtankolja.

Üzemanyag: máshova is töltött...

– A vádlott azonban a tankolások során 2025 januárjától egészen áprilisig havonta egyszer teletankolt egy 22 literes kannát is azért, hogy az üzemanyagot magáncélra felhasználja – fogalmazott dr. Németh Eszter. – Ez év májusában, amikor a vádlott utolsó alkalommal megtöltötte a kannát, cselekményét már figyelte a cégcsoport biztonsági vezetője. A vádlottat a kanna megtöltése után, a telephelyről történő távozása közben feltartóztatták, s rendőri intézkedést kértek. A vádlott összesen 56 ezer 672 forint kárt okozott munkáltatójának, további 13 ezer 662 forint pedig megtérült a tettenérésnek köszönhetően.

A férfivel szemben a Keszthelyi Járási Ügyészség sikkasztás bűntette miatt emelt vádat.