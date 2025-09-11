Újabb közlekedési baleset történt Zalában

Információink szerint, a baleset a Letenye felé vezető oldalon történt, ahol jelenleg egy Renault márkájú személygépkocsi vesztegel a leállósávban. Emiatt az egyik sáv csak korlátozottan használható.

Az M7-es zalai szakaszán szerdán is történt baleset, akkor Nagykanizsa térségében egy Porsche csapódott a szalagkorlátnak.

Az alábbi cikkre kattintva pedig baleseti összefoglalónkat olvashatják az esős szerdai napról: