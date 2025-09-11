Baleset
2 órája
Újabb közlekedési baleset történt Zalában
Közúti baleset történt csütörtökön késő délelőtt az M7-es autópályán a zalakomári és a nagykanizsai lehajtók közötti szakaszon.
Információink szerint, a baleset a Letenye felé vezető oldalon történt, ahol jelenleg egy Renault márkájú személygépkocsi vesztegel a leállósávban. Emiatt az egyik sáv csak korlátozottan használható.
Az M7-es zalai szakaszán szerdán is történt baleset, akkor Nagykanizsa térségében egy Porsche csapódott a szalagkorlátnak.
Az alábbi cikkre kattintva pedig baleseti összefoglalónkat olvashatják az esős szerdai napról:
Ezt ne hagyja ki!Fekete szerda Zalában
4 órája
Megeredt eső, és öt baleset, közte egy életveszéllyel járó is történt Zalában
