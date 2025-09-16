szeptember 16., kedd

Edit névnap

14°
+23
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi kék hírek

1 órája

Újabb baleset: autó az árokban a 76-oson, Zalaegerszeg közelében (frissítve!)

Címkék#baleset#Zalaegerszeg#Alsónemesapáti

Zaol.hu
Újabb baleset: autó az árokban a 76-oson, Zalaegerszeg közelében (frissítve!)

Lesodródott az útról és árokba hajtott egy személykocsi a 76-os főút 50-es kilométerénél. Az autóban csak a gépkocsivezető utazott, ki tudott szállni járművéből, mentő érkezett hozzá. A Zalaegerszeg és Alsónemesapáti között történt balesethez a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói vonultak, a raj áramtalanított, jelezte a katasztrófavédelem.

FRISSÍTÉS

Sznopek Veronika, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányág sajtószóvivője úgy tájékoztatott, hogy a vizes úton a kanyarban megcsúszott az autó, szalagkorlátnak ütközött és az árokban kötött ki. A balesetben nem sérült meg senki, anyagi kár keletkezett. 

A baleset oka vélhetően a sebesség helytelen megválasztása volt. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu