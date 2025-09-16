Újabb baleset: autó az árokban a 76-oson, Zalaegerszeg közelében

Lesodródott az útról és árokba hajtott egy személykocsi a 76-os főút 50-es kilométerénél. Az autóban csak a gépkocsivezető utazott, ki tudott szállni járművéből, mentő érkezett hozzá. A Zalaegerszeg és Alsónemesapáti között történt balesethez a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói vonultak, a raj áramtalanított, jelezte a katasztrófavédelem.