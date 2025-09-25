szeptember 25., csütörtök

Tűzoltói segítségnyújtás

22 perce

Kidőlt fa torlaszolta el az utat Zalában

Címkék#tűzoltóság#úttorlasz#kidőlt fa#közlekedés

Gyuricza Ferenc

Egy úttestre dőlt akácfa torlaszolta el teljes szélességében az utat szerdáról csütörtökre virradó éjszaka Csapi térségében – számolt be róla a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata. A zalakarosi hivatásos tűzoltók a tizenöt centiméter átmérőjű fát motoros láncfűrésszel feldarabolták, majd eltávolították az útról.

 

