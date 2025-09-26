szeptember 26., péntek

1 órája

A nyitott erkélyajtón keresztül jutottak be a zalai nő lakásába

Címkék#idős személy#tűzoltóság#segítségnyújtás#rosszul lett

Gyuricza Ferenc

Otthonában rosszul lett, ám a segítségére érkezőknek nem tudott ajtót nyitni egy idős ember péntek délelőtt Zalaegerszegen, egy Hegyalja úti társasházban – jelezte a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata. A helyi hivatásos tűzoltók egy nyitott erkélyajtón keresztül jutottak be az ingatlanba, majd beengedték a mentőszolgálat munkatársait és a hozzátartozót is. Az idős nőt a mentők további kivizsgálásra kórházba szállították. 

 

