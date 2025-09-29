A saját otthonában került bajba
1 órája
Nem tudott ajtót nyitni a segítségére sietőknek, a zalai tűzoltóknak kellett beavatkozniuk
Otthonában elesett, a segítségére sietőknek azonban nem tudott ajtót nyitni egy idős ember hétfőn kora délután Zalaegerszegen, egy Dobó Katalin utcai családi háznál, számolt be a a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata. A város hivatásos tűzoltói sikeresen bejutottak a lakásba, beengedték a mentőket, akik megkezdték a bajbajutott ellátását.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre