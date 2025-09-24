szeptember 24., szerda

Beavatkozás

1 órája

Nem tűz miatt riasztották a lánglovagokat a zalai város áruházához

Nagykanizsán a Zrínyi utcába vonultak a hivatásos tűzoltók szerda délután.

Benedek Bálint
Nem tűz miatt riasztották a lánglovagokat a zalai város áruházához

Nagykanizsán a Célpont üzletházhoz vonultak a tűzoltók

Fotó: Szakony Attila

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Központ sajtószóvivője, Kósi Zsolt elmondta: a Célpont üzletház egyik, földszinti üzlethelyiségében csőtörés történt, ehhez riasztották a nagykanizsai hivatásos tűzoltókat. A kiömlő víz mintegy 48 négyzetmétert árasztott el, 6 centiméter magasságban. Ezután átadták a területet a szakembereknek.

 

