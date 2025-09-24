Nem tűz miatt riasztották a lánglovagokat a zalai város áruházához

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Központ sajtószóvivője, Kósi Zsolt elmondta: a Célpont üzletház egyik, földszinti üzlethelyiségében csőtörés történt, ehhez riasztották a nagykanizsai hivatásos tűzoltókat. A kiömlő víz mintegy 48 négyzetmétert árasztott el, 6 centiméter magasságban. Ezután átadták a területet a szakembereknek.