1 órája
Nem tűz miatt riasztották a lánglovagokat a zalai város áruházához
Nagykanizsán a Zrínyi utcába vonultak a hivatásos tűzoltók szerda délután.
Nagykanizsán a Célpont üzletházhoz vonultak a tűzoltók
Fotó: Szakony Attila
A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Központ sajtószóvivője, Kósi Zsolt elmondta: a Célpont üzletház egyik, földszinti üzlethelyiségében csőtörés történt, ehhez riasztották a nagykanizsai hivatásos tűzoltókat. A kiömlő víz mintegy 48 négyzetmétert árasztott el, 6 centiméter magasságban. Ezután átadták a területet a szakembereknek.
