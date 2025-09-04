szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

23°
+23
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Füstfelhő

1 órája

Zalai hotelben keletkezett tűz – helyszíni fotók olvasónktól, a cikk frissült!

Címkék#Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság#Pázmány utca#szauna#keszthelyi

Füstfelhő borított be egy keszthelyi hotelt csütörtök délután, a Pázmány utcát elárasztották a tűzoltók és a mentősök. A tűz megfékezése miatt a terület környékét a rendőrség lezárta.

Benedek Bálint
Zalai hotelben keletkezett tűz – helyszíni fotók olvasónktól, a cikk frissült!

Mi történhetett Keszthelyen?

Fotó: Olvasó

A fényképeket egyik olvasónk küldte portálunknak, aki épp a környéken sétált. Információink szerint a hotel szaunája gyulladt ki. Az esettel kapcsolatban megkerestük a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, ahonnan későbbre ígértek tájékoztatást, amint az megérkezik, frissítjük cikkünket.

Hivatalos információ érkezett, a szauna gyulladt ki

Megérkezett a katasztrófavédelem tájékoztatása a tűzesetről. Megerősítették, hogy a Pázmány Péter utcai szálloda szaunája gyulladt ki. Az épület füsttel telítődött. A város hivatásos tűzoltói két vízsugárral eloltották a lángokat, átszellőztetik az épületet.

Nem sérült meg senki

Bangó Szilárd, a zalai katasztrófavédelmi szervezet helyettes szóvivője portálunknak elmondta: a tűzesetben nem sérült meg senki.

Magasra szállt a füstfelhő Keszthelyen, egy hotelben csaptak fel a lángok
Fotó: Olvasó

Tűzoltók, mentők és rendőrök árasztották el a zalai település utcáját

Fotók: Olvasó

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu