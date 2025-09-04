Zalai hotelben keletkezett tűz – helyszíni fotók olvasónktól, a cikk frissült!

A fényképeket egyik olvasónk küldte portálunknak, aki épp a környéken sétált. Információink szerint a hotel szaunája gyulladt ki. Az esettel kapcsolatban megkerestük a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, ahonnan későbbre ígértek tájékoztatást, amint az megérkezik, frissítjük cikkünket.

Hivatalos információ érkezett, a szauna gyulladt ki

Megérkezett a katasztrófavédelem tájékoztatása a tűzesetről. Megerősítették, hogy a Pázmány Péter utcai szálloda szaunája gyulladt ki. Az épület füsttel telítődött. A város hivatásos tűzoltói két vízsugárral eloltották a lángokat, átszellőztetik az épületet.

Nem sérült meg senki

Bangó Szilárd, a zalai katasztrófavédelmi szervezet helyettes szóvivője portálunknak elmondta: a tűzesetben nem sérült meg senki.