1 órája
Így égess, ha muszáj! Majdnem minden második napra jut szabadtéri tűz Zalában
Zalában ugyan megszűnt a tűzgyújtási tilalom, viszont a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatója szerint továbbra sem lehet bármit elégetni. A tűzgyújtási tilalom lejárta után nem sokkal, csütörtökön máris tűz keletkezett egy zalai település közelében.
Hiába nincs tűzgyújtási tilalom érvényben, bármit nem szabad égetni, ezt bizonyítja egy csütörtöki letenyei eset is
Fotó: Letenye KVŐ
A tűzgyújtási tilalom lejárta után nem sokkal, már csütörtökön 9 óra után néhány perccel riasztották a letenyei hivatásos és a bázakerettyei önkéntes tűzoltókat Letenye külterületi részére. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint mintegy harminc négyzetméteren égett hulladék a zalai város külterületén, a Béci legelőn. A tüzet a helyszínre riasztott tűzoltók vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el.
Tűzgyújtási tilalom: visszavonták, de a tűzveszély nem múlt el
A katasztrófavédelem internetes portálján az eset után egy másik felhívásban arról írt: a csapadékosabb időjárás következtében szeptember elején Zala vármegyében is visszavonták a tűzgyújtási tilalmat. Ez azt jelenti, hogy már nincs általános korlátozás az erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében a nyílt láng használatára. A szabályozás visszatért a normál rendhez, ám a tűzveszély továbbra sem múlt el – sőt, az elkövetkező hetekben is reális kockázatot jelent.
Több helyen okoztak gondot a lángok
Hozzáfűzték: Zala vármegyében idén eddig 174 szabadtéri tűzesethez vonultak a tűzoltók. Ezek során összesen 181 hektár vált a lángok martalékává. Az esetek több mint felében a tűz alapterülete 100 négyzetméternél kisebb volt, ugyanakkor 30 alkalommal meghaladta az egy hektárt, a legnagyobb tűz pedig 80 hektáron pusztított.
Amit soha nem szabad égetni:
- Soha ne égessünk háztartási hulladékot, műanyagot, gumit, festékes vagy vegyszeres anyagot!
- Ne próbáljuk a zöldhulladék égetése közben "elrejteni" az egyéb szemetet – ez környezetkárosítás és szigorúan büntetendő!
- Ne hagyjuk őrizetlenül a tüzet, ne hagyjunk magára a tűznél dolgozó, idős családtagot!
- Ha baj van: azonnal hívjuk a 112-t – ne próbálkozzunk veszélyes mentéssel vagy oltással egyedül.
