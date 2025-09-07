Így égess, ha muszáj! Majdnem minden második napra jut szabadtéri tűz Zalában

A tűzgyújtási tilalom lejárta után nem sokkal, már csütörtökön 9 óra után néhány perccel riasztották a letenyei hivatásos és a bázakerettyei önkéntes tűzoltókat Letenye külterületi részére. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint mintegy harminc négyzetméteren égett hulladék a zalai város külterületén, a Béci legelőn. A tüzet a helyszínre riasztott tűzoltók vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el.

Látszik, hogy olyat égettek, amit még a tűzgyújtási tilalom feloldása után sem szabad

Fotó: Letenye KvÖ

Tűzgyújtási tilalom: visszavonták, de a tűzveszély nem múlt el

A katasztrófavédelem internetes portálján az eset után egy másik felhívásban arról írt: a csapadékosabb időjárás következtében szeptember elején Zala vármegyében is visszavonták a tűzgyújtási tilalmat. Ez azt jelenti, hogy már nincs általános korlátozás az erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében a nyílt láng használatára. A szabályozás visszatért a normál rendhez, ám a tűzveszély továbbra sem múlt el – sőt, az elkövetkező hetekben is reális kockázatot jelent.

Több helyen okoztak gondot a lángok

Hozzáfűzték: Zala vármegyében idén eddig 174 szabadtéri tűzesethez vonultak a tűzoltók. Ezek során összesen 181 hektár vált a lángok martalékává. Az esetek több mint felében a tűz alapterülete 100 négyzetméternél kisebb volt, ugyanakkor 30 alkalommal meghaladta az egy hektárt, a legnagyobb tűz pedig 80 hektáron pusztított.

A gyors beavatkozásnak hála nem terjedt tovább a tűz

Fotó: Letenye KVŐ

Amit soha nem szabad égetni: