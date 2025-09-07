szeptember 7., vasárnap

Óvatosan

2 órája

Így égess, ha muszáj! Majdnem minden második napra jut szabadtéri tűz Zalában

Címkék#tűzveszély#Zala vármegyében#gumi#tilalom

Zalában ugyan megszűnt a tűzgyújtási tilalom, viszont a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatója szerint továbbra sem lehet bármit elégetni. A tűzgyújtási tilalom lejárta után nem sokkal, csütörtökön máris tűz keletkezett egy zalai település közelében.

Benedek Bálint
Hiába nincs tűzgyújtási tilalom érvényben, bármit nem szabad égetni, ezt bizonyítja egy csütörtöki letenyei eset is

Hiába nincs tűzgyújtási tilalom érvényben, bármit nem szabad égetni, ezt bizonyítja egy csütörtöki letenyei eset is

Fotó: Letenye KVŐ

A tűzgyújtási tilalom lejárta után nem sokkal, már csütörtökön 9 óra után néhány perccel riasztották a letenyei hivatásos és a bázakerettyei önkéntes tűzoltókat Letenye külterületi részére. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint mintegy harminc négyzetméteren égett hulladék a zalai város külterületén, a Béci legelőn. A tüzet a helyszínre riasztott tűzoltók vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el.

tűzgyújtási tilalom
Látszik, hogy olyat égettek, amit még a tűzgyújtási tilalom feloldása után sem szabad
Fotó: Letenye KvÖ

Tűzgyújtási tilalom: visszavonták, de a tűzveszély nem múlt el

A katasztrófavédelem internetes portálján az eset után egy másik felhívásban arról írt: a csapadékosabb időjárás következtében szeptember elején Zala vármegyében is visszavonták a tűzgyújtási tilalmat. Ez azt jelenti, hogy már nincs általános korlátozás az erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében a nyílt láng használatára. A szabályozás visszatért a normál rendhez, ám a tűzveszély továbbra sem múlt el – sőt, az elkövetkező hetekben is reális kockázatot jelent.

Több helyen okoztak gondot a lángok

Hozzáfűzték: Zala vármegyében idén eddig 174 szabadtéri tűzesethez vonultak a tűzoltók. Ezek során összesen 181 hektár vált a lángok martalékává. Az esetek több mint felében a tűz alapterülete 100 négyzetméternél kisebb volt, ugyanakkor 30 alkalommal meghaladta az egy hektárt, a legnagyobb tűz pedig 80 hektáron pusztított.

tűzgyújtási tilalom
A gyors beavatkozásnak hála nem terjedt tovább a tűz
Fotó: Letenye KVŐ

Amit soha nem szabad égetni:

  • Soha ne égessünk háztartási hulladékot, műanyagot, gumit, festékes vagy vegyszeres anyagot!
  • Ne próbáljuk a zöldhulladék égetése közben "elrejteni" az egyéb szemetet – ez környezetkárosítás és szigorúan büntetendő!
  • Ne hagyjuk őrizetlenül a tüzet, ne hagyjunk magára a tűznél dolgozó, idős családtagot!
  • Ha baj van: azonnal hívjuk a 112-t – ne próbálkozzunk veszélyes mentéssel vagy oltással egyedül.

 

