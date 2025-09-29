Nagyobb volt a füstje, mint a lángja – a tűzoltóknak mégis intézkedniük kellett Zalában

Két helyszínen, összesen mintegy négy négyzetméteren égetett növényi hulladékot szabálytalanul vasárnap délután egy lakos Alsórajkon. A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata arról számolt be, hogy a nagy füst miatt érkezett bejelentés alapján a gelsei önkéntes tűzoltók kivonultak a helyszínre, majd az ott tartózkodó személyt felszólították az égetés befejezésére, amit az teljesített is. Az egység a tulajdonosnak tájékoztatást adott a tűzgyújtás szabályairól.