Tűz volt az éjjel a zalai településen, munkagépet is be kellett vetni

Egy porkamra füstölt egy másik pedig kigyulladt Türje külterületén, a Zsigmondháza majornál. A zalaegerszegi hivatásos és a zalaszentgróti önkormányzati tűzoltók kiöntötték az izzó, égő port, eláztatják. A munkálatokat egy munkagép is segíti - írja a katasztrófavédelem.