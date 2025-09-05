szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

18°
+28
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Izzó, égő por

1 órája

Tűz volt az éjjel a zalai településen, munkagépet is be kellett vetni

Címkék#porkamra#por#munkagép

Zaol.hu
Tűz volt az éjjel a zalai településen, munkagépet is be kellett vetni

Illusztráció

Forrás: ZH

Egy porkamra füstölt egy másik pedig kigyulladt Türje külterületén, a Zsigmondháza majornál. A zalaegerszegi hivatásos és a zalaszentgróti önkormányzati tűzoltók kiöntötték az izzó, égő port, eláztatják. A munkálatokat egy munkagép is segíti - írja a katasztrófavédelem.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu