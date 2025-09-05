Izzó, égő por
1 órája
Tűz volt az éjjel a zalai településen, munkagépet is be kellett vetni
Illusztráció
Forrás: ZH
Egy porkamra füstölt egy másik pedig kigyulladt Türje külterületén, a Zsigmondháza majornál. A zalaegerszegi hivatásos és a zalaszentgróti önkormányzati tűzoltók kiöntötték az izzó, égő port, eláztatják. A munkálatokat egy munkagép is segíti - írja a katasztrófavédelem.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre